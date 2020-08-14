Финансовые новости
- |
- 14.08.20
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
17:06 14.08.2020 |
В семействе Hyundai Elantra появилась «спортивная» версия с приставкой N Line. От стандартного седана ее отличает характерный для линейки N декор, особые настройки подвески и более мощный двигатель.
В движение новинку приводит бензиновая «турбочетверка» GDI, знакомая по хэтчбеку Elantra GT и седану Elantra Sport. Мотор объемом 1,6 литра выдает до 201 лошадиной силы и 264 Нм крутящего момента. На выбор предлагаются две трансмиссии: шестиступенчатая «механика» или робот DCT с двойным сцеплением и семью передачами.
Для «горячей» версии седана в Hyundai подкорректировали настройки подвески, сделав ее более жесткой, а спереди установили увеличенные тормозные диски.
Внешне Elantra N Line можно узнать по иному рисунку каскадной решетки радиатора, более крупным воздухозаборникам со стреловидными вставками и 18-дюймовым колесным дискам с особым дизайном, а также глянцевым черным молдингам и корпусам зеркал заднего вида. Сзади спортивный образ завершают небольшой спойлер, диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
В салоне с красной прострочкой и металлическим декором установлены сиденья с развитой боковой поддержкой и вышитой эмблемой линейки N. Трехспицевое рулевое колесо отделано перфорированной кожей, педали украшены металлическими накладками.
В списке электронных помощников числятся ассистенты предотвращения фронтальных столкновений, слежения за разметкой, автоматический дальний свет, системы слежения за состоянием водителя, мониторинга слепых зон и другие.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
|Что в голове у нового главы НБУ. Анализ работы первого месяца Кирилла Шевченко
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
|Fortnite удалили из Google Play и App Store
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
Это интересно
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
|Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class
|Хакеры атаковали пользователей Tor для кражи биткоинов
|Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+
|Представлен юбилейный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 Гбайт памяти, 120-Вт зарядкой и 120-кратным зумом. Цены — от $760
|Представлен кроссовер Kia Sonet. Он получил 30 уникальных опций
|Twitter позволил пользователям определять, кто может отвечать на их твиты