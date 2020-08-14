Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line

В семействе Hyundai Elantra появилась «спортивная» версия с приставкой N Line. От стандартного седана ее отличает характерный для линейки N декор, особые настройки подвески и более мощный двигатель.





В движение новинку приводит бензиновая «турбочетверка» GDI, знакомая по хэтчбеку Elantra GT и седану Elantra Sport. Мотор объемом 1,6 литра выдает до 201 лошадиной силы и 264 Нм крутящего момента. На выбор предлагаются две трансмиссии: шестиступенчатая «механика» или робот DCT с двойным сцеплением и семью передачами.

Для «горячей» версии седана в Hyundai подкорректировали настройки подвески, сделав ее более жесткой, а спереди установили увеличенные тормозные диски.

Внешне Elantra N Line можно узнать по иному рисунку каскадной решетки радиатора, более крупным воздухозаборникам со стреловидными вставками и 18-дюймовым колесным дискам с особым дизайном, а также глянцевым черным молдингам и корпусам зеркал заднего вида. Сзади спортивный образ завершают небольшой спойлер, диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

В салоне с красной прострочкой и металлическим декором установлены сиденья с развитой боковой поддержкой и вышитой эмблемой линейки N. Трехспицевое рулевое колесо отделано перфорированной кожей, педали украшены металлическими накладками.

В списке электронных помощников числятся ассистенты предотвращения фронтальных столкновений, слежения за разметкой, автоматический дальний свет, системы слежения за состоянием водителя, мониторинга слепых зон и другие.