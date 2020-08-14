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Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
08:38 14.08.2020 |
Следом за обновлением обычной «Бентайги», компания Bentley провела ревизию драйверской версии Speed. Рецепт тот же: унификация дизайна с Continental GT и Flying Spur, обновление интерьера и пересмотр списка стандартного оснащения.
Визуально отличить Bentley Bentayga Speed от обычной версии можно по затемненным фарам и фонарям, боковым юбкам в цвет кузова, другим бамперам, а также овальным выхлопным патрубкам. На багажной двери - увеличившийся в размерах спойлер. Для кроссовера доступны 17 стандартных оттенков кузова, 47 из расширенной палитры и каталога Mulliner, а также 24 варианта двуцветного окраса.
За доплату можно получить пакет Black Specification. При его заказе все хромированные элементы декора заменят на глянцево-черные, а передний сплиттер, накладки на пороги и спойлер изготовят из углепластика. Также черными станут задний диффузор и стандартные 22-дюймовые колеса.
В салоне - новая мультимедиа с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, портами USB-C, беспроводной зарядкой с усилителем сигнала и встроенной сим-картой для доступа к фирменным онлайн-сервисам My Bentley (обновление карт «по воздуху», пробки, данные о происшествиях и прогнозирование смены сигналов светофора). В перечне оборудования кроссовера также есть навигация, проекционный дисплей и цифровая приборная панель, как у Continental GT и Flying Spur. Для отделки используется кожа, алькантара и углеволокно.
Двигатель тем временем остался прежним: 6,0-литровый W12 с двумя турбокомпрессорами и системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. В трансмиссии - восьмидиапазонный «автомат» ZF, центральный дифференциал Torsen и открытый задний с электронной блокировкой. Привод, естественно, полный. При равномерной езде на пятой-восьмой передачах «Бентайга» умеет отсоединять трансмиссию от двигателя и двигаться накатом для экономии топлива.
Режимы Drive Dynamics такие же, как на обычной Bentayga - но для драйверского вседорожника перекалиброваны надстройка Sport (в ней меняются алгоритмы работы двигателя, трансмиссии, пневмоподвески и активных стабилизаторов) и система контроля вектора тяги, подтормаживающая колёса в поворотах.
Динамические характеристики Bentayga Speed тоже не изменились: 3,9 секунды до «сотни» и «максималка» 306 километров в час.
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