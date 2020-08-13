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Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
16:55 13.08.2020 |
Компания Hyperion Motors из Южной Калифорнии рассекретила водородный суперкар XP-1, работа над которым велась последние десять лет. Модель пока обозначена как прототип, но уже известно, что её производство будет налажено в Соединенных Штатах, а в продажу двухдверка поступит в 2022 году.
Тизерная кампания Hyperion Motors сопровождалась заявлением, что ей удалось «адаптировать космические технологии к использованию на обычных дорогах». О чем идет речь, до конца пока неясно, однако Гипериорн утверждает, что в XP-1 используются технологии НАСА: это и продвинутые системы генерации водорода и электроэнергии, и новые типы материалов. Монокок, например, изготовлен из металлокомпозита, в составе которого есть углеволокно и титан, в диффузор армирован кевларом. Это позволило удержать массу машины в районе 1032 килограммов.
Hyperion Motors - это одно из трех подразделений материнской Hyperion Inc. Два других - Hyperion Energy и Hyperion Aerospace - заняты в энергетической и аэрокосмической отраслях соответственно. Объединяет их одно - использование в своих проектах водорода.
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах из сверхлегкого алюминиевого сплава в XP-1 дополнена гидравлической регулировкой дорожного просвета. Тормоза - углеродокерамика с дисками диаметром 457 миллиметров спереди и 432 сзади. Опционально доступны композитные колеса, обутые в шины Pirelli P Zero. В подвижные «крылья», опоясывающие кузов, встроены солнечные панели - они могут менять положение, следуя за траекторией солнца. Частью активного «оперения» также являются меняющие «вылет» боковые зеркала.
В интерьере водородной двухдверки диковинок не меньше. Так, всю длину центрального тоннеля занимает изогнутый дисплей диагональю 98 дюймов. Педали и селектор коробка передач выполнены из титана. Мультимедиа можно управлять не только прикосновениями, но и с помощью жестов. Над водителем и пассажиром раскинулся стеклянный купол с автозатемнением. В отделке салона применен углепластик, титан и натуральная кожа.
В состав силовой установки Hyperion XP-1 вошли несколько электромоторов на постоянных магнитах, ионистор, выступающий в роли источника тока, модуль топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатая трансмиссия. Водород хранится в баллонах из углеволокна - и его запаса достаточно, чтобы проехать на одной заправке 1016 миль (1635 километров). Динамика разгона впечатляет не меньше: 2,2 секунды до 60 миль в час (97 километров в час) и максимальная скорость больше 355 километров в час.
Сборку Гиперионов наладят на предприятии в США. Запланированный тираж - 300 экземпляров. Покупателям будет доступна обширная программа персонализации. Поставки начнутся в начале 2022 года, но информации о цене пока нет.
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