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Представлен кроссовер Kia Sonet. Он получил 30 уникальных опций
23:02 12.08.2020 |
Компания Kia представила глобальный кроссовер Sonet, который будут собирать на индийском заводе бренда. Особенностью новинки стал широкий выбор модификаций и богатый набор оборудования. Kia Sonet позиционируется ниже Seltos, так что и стоить будет дешевле.
По габаритам Sonet приближен к соплатформенному Hyundai Venue: длина кроссовера не превысит четырёх метров, а колёсная база составит 2,5 метра. С этой же моделью Sonet разделил и моторную линейку: она включает бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 83 лошадиные силы, 120-сильную литровую «турботройку», а также дизель объёмом 1.5, который выдаёт 100 сил.
Преимущество модели перед конкурентами - огромный выбор сочетаний мотор+коробка. Для Sonet доступны 5- и 6-ступенчатые механические трансмиссии, интеллектуальная «механика» iMT (Intelligent Manual Transmission) с электронной педалью сцепления, 7-скоростной «робот» и шестидиапазонный «автомат», причём последний сочетается с дизелем, что необычно для сегмента компактных кроссоверов.
Ещё одно новшество для сравнительно недорогой модели - внушительный список оборудования, недоступного для конкурентов даже за доплату. Всего насчитывается 30 уникальных для сегмента опций, в том числе вентиляция передних кресел, противовирусная двухуровневая фильтрация воздуха с ультрафиолетовой лампой, мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма и цифровая приборная панель того же размера. Помимо всего перечисленного, Sonet можно заказать с голосовым помощником, беспроводной зарядкой для смартфона, а также атмосферной подсветкой салона, которая сопряжена с аудиосистемой Bose Premium.
За безопасность отвечают шесть подушек безопасности, передние и задние парктроники и система помощи при торможении.
Для кроссовера предложат две дизайнерские версии, которые отличаются оформлением экстерьера и интерьера, - Tech и GT-Line. Их можно отличить по обвесу и по радиаторной решётке. На выбор предложены семь цветов кузова и три двухцветных варианта с контрастной крышей.
В Kia подчёркивают, что Sonet - вторая после Seltos модель, «разработанная в Индии для всего мира». Уже подтверждено, что кроссовер появится в Европе. По предварительным данным, на индийском рынке цены будут варьироваться 800 тысяч до 1,3 млн рупий ($10500 до $17500), то есть новинка будет стоить дешевле Seltos.
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