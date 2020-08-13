Представлен кроссовер Kia Sonet. Он получил 30 уникальных опций

Компания Kia представила глобальный кроссовер Sonet, который будут собирать на индийском заводе бренда. Особенностью новинки стал широкий выбор модификаций и богатый набор оборудования. Kia Sonet позиционируется ниже Seltos, так что и стоить будет дешевле.





По габаритам Sonet приближен к соплатформенному Hyundai Venue: длина кроссовера не превысит четырёх метров, а колёсная база составит 2,5 метра. С этой же моделью Sonet разделил и моторную линейку: она включает бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 83 лошадиные силы, 120-сильную литровую «турботройку», а также дизель объёмом 1.5, который выдаёт 100 сил.

Преимущество модели перед конкурентами - огромный выбор сочетаний мотор+коробка. Для Sonet доступны 5- и 6-ступенчатые механические трансмиссии, интеллектуальная «механика» iMT (Intelligent Manual Transmission) с электронной педалью сцепления, 7-скоростной «робот» и шестидиапазонный «автомат», причём последний сочетается с дизелем, что необычно для сегмента компактных кроссоверов.

Ещё одно новшество для сравнительно недорогой модели - внушительный список оборудования, недоступного для конкурентов даже за доплату. Всего насчитывается 30 уникальных для сегмента опций, в том числе вентиляция передних кресел, противовирусная двухуровневая фильтрация воздуха с ультрафиолетовой лампой, мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма и цифровая приборная панель того же размера. Помимо всего перечисленного, Sonet можно заказать с голосовым помощником, беспроводной зарядкой для смартфона, а также атмосферной подсветкой салона, которая сопряжена с аудиосистемой Bose Premium.

За безопасность отвечают шесть подушек безопасности, передние и задние парктроники и система помощи при торможении.

Для кроссовера предложат две дизайнерские версии, которые отличаются оформлением экстерьера и интерьера, - Tech и GT-Line. Их можно отличить по обвесу и по радиаторной решётке. На выбор предложены семь цветов кузова и три двухцветных варианта с контрастной крышей.

В Kia подчёркивают, что Sonet - вторая после Seltos модель, «разработанная в Индии для всего мира». Уже подтверждено, что кроссовер появится в Европе. По предварительным данным, на индийском рынке цены будут варьироваться 800 тысяч до 1,3 млн рупий ($10500 до $17500), то есть новинка будет стоить дешевле Seltos.