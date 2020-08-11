Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом

Электромобили концерна Hyundai Motor выйдут на рынок под новым брендом Ioniq. В течение четырёх лет корейский автогигант планирует выпустить три новые «батарейные» модели, которые будут называться Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7. Под нечётными индексами дебютируют кроссоверы, под чётными - модели с легковым форм-фактором.

Подробностями о новом суббренде Hyundai Motor поделилось издание TheKoreanCarBlog, раньше времени обнаружив пресс-релиз корейского концерна и официальный рендер будущих моделей.

Марка Ioniq появится по тому же сценарию, как и Genesis: в отдельный бренд выделят узнаваемое имя, которое стало синонимом успехов Hyundai Motor в новом сегменте. Однако, если Hyundai Genesis после ребрендинга стал Genesis G80, ни одна из версий Hyundai Ioniq под «собственной» маркой продаваться не будет.

Под маркой Ioniq с порядковыми номерами «5», «6» и «7» в серию пойдут концепты Hyundai: «пятёркой» станет кроссовер 45 EV, «шестёркой» - электрический купеобразный седан Propechy, а «семёркой» - неизвестный полноразмерный вседорожник на электротяге.

Подробностей о технической начинке немного: вся линейка Ioniq будет базироваться на модульной электрической платформе E-GMP, а ключевыми характеристиками электрокаров станут большой запас хода, быстрая зарядка, просторный салон, интуитивно понятный и эргономичный интерфейс.

Продажа электромобилей под новым суббрендом - распространённый ход среди автопроизводителей. У Daimler таким суббрендом стал EQ Performance, у Audi - e-tron, у Volkswagen - I.D. Появление марки Ionic вписывается в стратегию Hyundai Motor стать третьим по величине производителем электрокаров к 2025 году и занять 10 процентов мирового рынка электромобилей в течение пяти лет.