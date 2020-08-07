Kia Stonic обновился и получил «механику» с электронной педалью сцепления

Компактный кроссовер Kia Stonic, который выпускается с 2017 года и продаётся на европейском рынке, пережил плановое обновление. В компании не ограничились рестайлингом и предложили для кроссовера новую трансмиссию iMT (Intelligent Manual Transmission), которая сочетает преимущества автоматических и ручных коробок передач. Кроме того, у Kia Stonic появилась экологичная версия.





Внешних изменений немного: слегка модернизированная оптика, новый дизайн дисков, экран мультимедийной системы большего размера (восемь дюймов вместо прежних семи) и увеличенный дисплей на приборной панели. Также у европейцев появилась возможность заказать кроссовер в двухцветном варианте с контрастной крышей, расширилась и палитра внутренней отделки.

Одно из главных новшестве обновлённого Stonic - это появление «умеренной» гибридной установки мощностью 120 лошадиных сил. В её состав входят «турботройка» объёмом 1,0 литра и электрическая 48-вольтовая надстройка. Вместе с новой установкой Stonic получит и представленную недавно коробку iMT с электронной педалью сцепления - она лишена механической связи педали со сцеплением, при этом передачи переключаются вручную. Аналогичную транмиссию ранее получил и Ceed. В качестве альтернативы будет доступен семиступенчатый «робот».

Помимо умеренного гибрида в линейку входят 100-сильный литровый двигатель с турбонаддувом и атмосферный агрегат объёмом 1,2 литра (84 лошадиные силы). Оба мотора доработали: первый получил систему управления работой клапанов, а второй - комбинированный впрыск топлива вместо распределенного.

Модель пользуется стабильным спросом в Европе. Так, с момента появления на рынке в середине 2017 года Stonic разошёлся в количестве 150 тысяч экземпляров. С появлением экологичной версии популярность кроссовера может возрасти.



