Kia представила новый Carnival

Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle - большой утилитарный автомобиль). В компании объясняют, что GUV объединяет в себе вместительность и комфорт семейного минивэна и стилистические особенности, присущие кроссоверам. Например, большие колёса (диски доступны в двух размерах, 18 и 19 дюймов) и элементы из неокрашенного пластика.





В длину четвёртый Carnival достигает 5155 миллиметров, в ширину - 1995 миллиметров, а высота равна 1740 миллиметрам. Таким образом, он на 40 миллиметров длиннее и на 10 миллиметров шире модели предыдущего поколения. Колёсная база увеличилась на 30 миллиметров и составляет 3090 миллиметров. В салоне могут разместиться семь, девять или одиннадцать человек.

Салон выполнен в том же стиле, что и у нового Sorento. Carnival получил два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, объединённые под одним стеклом, а также шайбу управления трансмиссией на центральном тоннеле. В зависимости от комплектации минивэн может быть оборудован адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и удержания в полосе движения.

В семиместной версии доступны экраны на спинках передних сидений, «капитанские» кресла на втором ряду с функциями подогрева и вентиляции, а также откидные подставки для ног пассажиров и съёмный 5,5-литровый охлаждаемый бокс, который устанавливается между креслами.

Для Carnival предложили новые опции. Например, в сдвижных дверях появились датчики срабатывания, которые определяют приближение водителя с ключом. А у двери багажника теперь обратная функция: когда водитель отходит от машины, дверь автоматически закрывается.

В Южной Корее модель предложат с 3,5-литровым «атмосферником», который выдаёт 294 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы доступен 202-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра. Они оба работают в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, привод только передний.

Местные дилеры уже открыли приём заказов на модель: цены начинаются от 31,6 миллиона вон ($26500). В каких конфигурациях и с какими моторами Kia Carnival доберётся до российского рынка, пока не сообщается. Неизвестны и сроки выхода минивэна на рынок.