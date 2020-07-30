Финансовые новости
- |
- 30.07.20
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
17:12 29.07.2020 |
Немецкая компания Electric Brands готовится выпустить на европейский рынок электрокар под названием eBussy. В основе новинки лежит легко трансформируемая платформа, на базе которой будет создана целая линейка автомобилей с различными типами кузовов.
Внешность eBussy вдохновлена ретро-стилистикой, а плавные формы и круглые фары, объединенные черной панелью с логотипом посередине, напоминают электрический хэтчбек Honda e. В линейку eBussy, которая появится в продаже в 2021 году, войдут однообъемный вэн, пикап, грузовичок, кэмпер и другие вариации.
В салоне каждой версии установят подвижный руль - перемещая его по передней панели, можно сделать eBussy праворульным, леворульным, или же вовсе установить рулевое колесо по центру. Такое возможно благодаря технологии drive-by-wire, которая подразумевает замену механических узлов контроля над машиной электронными.
В движение базовый eBussy приводится электрическими мотор-колесами мощностью до 20 лошадиных сил, при этом крутящий момент достигает 1000 Нм. В самой бюджетной версии двигатели запитываются от тягового аккумулятора емкостью 10 кВт·ч, а запас хода без подзарядки составляет до 200 км. Также доступна батарея на 30 кВт·ч, которая позволит проезжать на одном заряде до 600 км.
Ожидается, что стартовый ценник eBussy составит порядка 15,8 тысячи евро. Топовый кэмпер с расширенным списком оборудования предложат по цене от 28,8 тысячи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без транзита российского газа экспорт водорода в ЕС не удастся
|Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Forbes назвал самые дорогие бренды мира
|В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
|Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК
|Представлена роботизированная собака-поводырь Theia
|Remington объявила о банкротстве, чтобы избежать ликвидации и распродажи активов
|У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
Это интересно
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион
|Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку