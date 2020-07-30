В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy

Немецкая компания Electric Brands готовится выпустить на европейский рынок электрокар под названием eBussy. В основе новинки лежит легко трансформируемая платформа, на базе которой будет создана целая линейка автомобилей с различными типами кузовов.





Внешность eBussy вдохновлена ретро-стилистикой, а плавные формы и круглые фары, объединенные черной панелью с логотипом посередине, напоминают электрический хэтчбек Honda e. В линейку eBussy, которая появится в продаже в 2021 году, войдут однообъемный вэн, пикап, грузовичок, кэмпер и другие вариации.

В салоне каждой версии установят подвижный руль - перемещая его по передней панели, можно сделать eBussy праворульным, леворульным, или же вовсе установить рулевое колесо по центру. Такое возможно благодаря технологии drive-by-wire, которая подразумевает замену механических узлов контроля над машиной электронными.

В движение базовый eBussy приводится электрическими мотор-колесами мощностью до 20 лошадиных сил, при этом крутящий момент достигает 1000 Нм. В самой бюджетной версии двигатели запитываются от тягового аккумулятора емкостью 10 кВт·ч, а запас хода без подзарядки составляет до 200 км. Также доступна батарея на 30 кВт·ч, которая позволит проезжать на одном заряде до 600 км.

Ожидается, что стартовый ценник eBussy составит порядка 15,8 тысячи евро. Топовый кэмпер с расширенным списком оборудования предложат по цене от 28,8 тысячи.



