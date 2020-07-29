Renault пересадит на электромобили целый город

Компания Renault раздаст всем жителям небольшого городка на юге Франции электрические хэтчбеки Zoe. Цель эксперимента - подтвердить возможность массового перехода на «зеленые» автомобили и демонстрация их удобство в повседневной эксплуатации.

Счастливчиками, которые на три года получат в безвозмездное пользование новенькие Renault Zoe, стали жители коммуны Аппи, входящей в состав департамента Арьеж. Крошечный городок находится на юге Франции - и считается самым изолированным населенным пунктом страны. На 2017 год население Аппи составляло всего 24 человека. Именно здесь пройдет эксперимент, который, если всё сложится удачно, докажет, что электромобилями можно пользоваться не только в городе, но и, например, в горных коммунах.

К каждому автомобилю будет прилагаться настенное зарядное устройство. Вдобавок Renault установит в городке общественную «колонку» постоянного тока. С её помощью всего за полчаса запас хода Zoe можно увеличить на 145 километров. Во время эксперимента новоявленные владельцы электрокаров будут делиться своими впечатления - а Renault сможет проанализировать особенности использования автомобилей вне городской среды.

Хэтчбек Renault Zoe - это 108- и 135-сильный электромотор, тяговая батарея емкостью 52 киловатт-часа и запас хода 390 км по циклу WLTP. Продажи модели стабильно растут с 2012 года - и в 2019-м составили 45 219 экземпляров. Во Франции цены на Zoe начинаются от 32 000 евро.