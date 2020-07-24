Финансовые новости
- |
- 24.07.20
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
09:46 24.07.2020 |
Бывший дизайнер Jaguar Иэн Кэллум в 2019-м покинул компанию и основал собственную фирму Callum Designs, одно из направлений деятельности которой - постройка лимитированных автомобилей. Через месяц ателье представило дебютный проект - Vanquish 25 by R-Reforged. Спустя без малого год прототип купе оформился в серийный продукт.
Двухдверка Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged, по сути, есть «переосмысленный» Vanquish первого поколения, изменений в дизайне и конструкции которого набралось на 350 пунктов. Причем большая часть этих улучшений все-таки связана с ездовыми качествами. Эффективность новых элементов проверяли на британских дорогах (прототипы проехали более 30 тысяч километров), а также испытательном полигоне Ladoux компании Michelin.
Старый новый «Ванкиш» обзавелся более жёстки втулками и стабилизаторами, амортизаторами Bilstein с особыми настройками, расширенной на 60 миллиметров колеей и шинами Michelin Pilot Sport, разработанными специально для модели. Дорожный просвет стал ниже на 10 миллиметров. Всё это обострило отклики, но ощущение от вождения большого гранд-турера сохранилось, говорит Кэллум. То есть Vanquish 25 одинакового приспособлен и к 20-минутной поездке по городу, и к путешествую через всю Европу.
Покупателю каждого из 25 автомобилей будет доступен «безграничный» выбор цветов кузова, восемь вариантов интерьера и три комплекта 20-дюймовых колес разного дизайна. Материалы для обивки салона закупают у шотландской Bridge of Weir, одного из старейших кожевенных предприятий в мире. Такую кожу используют в том числе на McLaren GT и топовых версиях Volvo XC90. Переднюю панель Callum Vanquish 25 by R-Reforged украшают съемные карманные часы Bremont; в задней части салона можно разметить фирменную сумку Mulberry.
Под капотом купе установлен 5,9-литровый V12 с новым софтом, впуском из углепластика и выпускным коллектором из нержавеющей стали. Двигатель выдает 588 лошадиных сил и может работать в паре с тремя разными трансмиссиями: ручной, шестиступенчатым «роботом» с одним сцеплением и классическим шестидиапазонным автоматом с гидротрансформатором.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника
|Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года
|Брюссельские обещания Шмыгаля: На что пойдет Зеленский ради миллиарда евро
|Забытый голос из Москвы. Зачем «участник ОПГ» Жвания вдруг вспомнил о Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
|Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда
|Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники
|Microsoft добавила функцию «зрительного контакта» на основе ИИ в приложение Surface
|Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»
|5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов
|144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3
Это интересно
|Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel
|Ученые создали первый в мире не режущийся материал
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
|Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
|Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox
|Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
|Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов