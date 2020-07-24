Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish

Бывший дизайнер Jaguar Иэн Кэллум в 2019-м покинул компанию и основал собственную фирму Callum Designs, одно из направлений деятельности которой - постройка лимитированных автомобилей. Через месяц ателье представило дебютный проект - Vanquish 25 by R-Reforged. Спустя без малого год прототип купе оформился в серийный продукт.





Двухдверка Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged, по сути, есть «переосмысленный» Vanquish первого поколения, изменений в дизайне и конструкции которого набралось на 350 пунктов. Причем большая часть этих улучшений все-таки связана с ездовыми качествами. Эффективность новых элементов проверяли на британских дорогах (прототипы проехали более 30 тысяч километров), а также испытательном полигоне Ladoux компании Michelin.

Старый новый «Ванкиш» обзавелся более жёстки втулками и стабилизаторами, амортизаторами Bilstein с особыми настройками, расширенной на 60 миллиметров колеей и шинами Michelin Pilot Sport, разработанными специально для модели. Дорожный просвет стал ниже на 10 миллиметров. Всё это обострило отклики, но ощущение от вождения большого гранд-турера сохранилось, говорит Кэллум. То есть Vanquish 25 одинакового приспособлен и к 20-минутной поездке по городу, и к путешествую через всю Европу.

Покупателю каждого из 25 автомобилей будет доступен «безграничный» выбор цветов кузова, восемь вариантов интерьера и три комплекта 20-дюймовых колес разного дизайна. Материалы для обивки салона закупают у шотландской Bridge of Weir, одного из старейших кожевенных предприятий в мире. Такую кожу используют в том числе на McLaren GT и топовых версиях Volvo XC90. Переднюю панель Callum Vanquish 25 by R-Reforged украшают съемные карманные часы Bremont; в задней части салона можно разметить фирменную сумку Mulberry.

Под капотом купе установлен 5,9-литровый V12 с новым софтом, впуском из углепластика и выпускным коллектором из нержавеющей стали. Двигатель выдает 588 лошадиных сил и может работать в паре с тремя разными трансмиссиями: ручной, шестиступенчатым «роботом» с одним сцеплением и классическим шестидиапазонным автоматом с гидротрансформатором.



