Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда

Студенты академии Skoda в Млада-Болеславе представили свой седьмой по счёту проект - концептуальный родстер на базе хэтчбека Scala. Его назвали Slavia, в честь велосипедов, которые в прошлом веке выпускали основатели Skoda Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент.





В ходе превращения хэтчбека в родстер студенты отпилили у Scala крышу, усилили днище и оставили по одной двери с каждой стороны. Также пришлось избавиться от дивана второго ряда, оставив лишь водительское кресло и сиденье для одного пассажира. Кроме того, в задней части кузова установили панель с двумя «горбами» - этот элемент служит отсылкой к спортивному прототипу Skoda 1100 OHC 1957 года.

В числе других доработок - небольшой спойлер сзади, 20-дюймовые колёсные диски, позаимствованные у Kodiaq RS, тормоза и ступицы от Octavia RS, кресла-ковши Sparco и аудио­система с сабвуфером мощностью 2250 Вт.

Силовую установку менять не стали: в движение родстер приводит тот же 150-сильный двигатель TSI объёмом 1,5 литра, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» DSG, который устанавливается на обычный Scala. От серийного хэтчбека родстеру также достались передняя и задняя подвеска, рулевое управление, вся электроника и проводка, системы помощи водителю, цифровая приборная панель и мультимедийная система.





Родстер оснастили подсветкой, причём цвета можно регулировать: доступен фирменный зеленый цвет Skoda, а также синий, красный и белый - цвета чешского флага. Подсвечено не только днище автомобиля, но и диски и даже логотип.



