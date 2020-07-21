Nissan показал свой самый доступный кроссовер

Компания Nissan представила концептуальную новинку Magnite. Модель, которая изначально должна была появиться под брендом Datsun, станет самым доступным кроссовером в линейке бренда и будет продаваться в Индии.





Несмотря на статус концепта, дебютировавший Magnite приближен к серийной версии. Вероятно, по пути на конвейер новинка лишится массивных арок с пластиковыми накладками, а радиаторную решётку, переднюю оптику и диски сделают скромнее. Известно, что в длину кроссовер не превысит четырёх метров и получит широкий набор оборудования. В частности, для Magnite заявлены круиз-контроль, камеры кругового обзора и восьмидюймовый экран мультимедийной системы.

В основе Nissan Magnite лежит переднеприводная платформа CMF-A, а в линейку двигателей войдут трёхцилиндровый атмосферный агрегат объёмом 1,0 литра и его турбированная версия. В первом случае отдача составляет 72 лошадиные силы, во втором - 95 сил. Трансмиссия - механическая коробка передач, «робот» либо вариатор.

Готовый к серийному производству Nissan Magnite покажут до конца 2020 года, а на конвейер индийского завода компании новинка встанет в начале 2021-го. Не исключено, что модель может появиться и за пределами Индии, однако подробностей об этом пока нет.