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Nissan показал свой самый доступный кроссовер
17:44 20.07.2020 |
Компания Nissan представила концептуальную новинку Magnite. Модель, которая изначально должна была появиться под брендом Datsun, станет самым доступным кроссовером в линейке бренда и будет продаваться в Индии.
Несмотря на статус концепта, дебютировавший Magnite приближен к серийной версии. Вероятно, по пути на конвейер новинка лишится массивных арок с пластиковыми накладками, а радиаторную решётку, переднюю оптику и диски сделают скромнее. Известно, что в длину кроссовер не превысит четырёх метров и получит широкий набор оборудования. В частности, для Magnite заявлены круиз-контроль, камеры кругового обзора и восьмидюймовый экран мультимедийной системы.
В основе Nissan Magnite лежит переднеприводная платформа CMF-A, а в линейку двигателей войдут трёхцилиндровый атмосферный агрегат объёмом 1,0 литра и его турбированная версия. В первом случае отдача составляет 72 лошадиные силы, во втором - 95 сил. Трансмиссия - механическая коробка передач, «робот» либо вариатор.
Готовый к серийному производству Nissan Magnite покажут до конца 2020 года, а на конвейер индийского завода компании новинка встанет в начале 2021-го. Не исключено, что модель может появиться и за пределами Индии, однако подробностей об этом пока нет.
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