Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор

Китайский концерн Great Wall сообщил подробности о новых агрегатах - 9-ступенчатом «роботе» 9DCT с двумя сцеплениями и бензиновом четырёхцилиндровом 2,0-литровом моторе линейки 4N20. Коробка передач спроектирована с прицелом на электрификацию. Обе разработки появятся на серийных автомобилях уже в этом году.

Концерн Great Wall владеет брендами Haval, Wey, Ora и Great Wall Pickup, так что разработки китайской фирмы со временем могут появиться на моделях для российского рынка.

«Четвёрка» 2.0 4N20

Мотористы Great Wall утверждают, что разработали линейку 4N20 самостоятельно. Предыдущие силовые агрегаты китайской фирмы базировались на лицензионных двигателях Mitsubishi.

Заявленный тепловой коэффициент полезного действия нового мотора - 38,3 процента. Это очень достойный показатель для бензинового двигателя, ведь планку 40 процентов преодолевают немногие автопроизводители. Вдобавок, «турбочетвёрка» 4N20 соответствует экологическому стандарту China 6 (аналог Евро 6-d temp).

Преселективный 9-ступенчатый «робот» 9-DCT

О преселективном «роботе» 9DCT с двумя мокрыми сцеплениями подробностей меньше. Известно, что новая трансмиссия на 36 процентов компактнее 7-диапазонного «робота», знакомого россиянам по линейке Haval F7/F7x, быстродействие повысилось на 2 процента, снизилась масса, улучшилась экономичность. Особенность 9-скоростной коробки передач - возможность интеграции электромотора, что позволит использовать новую трансмиссию на гибридных моделях.

Концерн Great Wall заявил, что и новый двигатель, и трансмиссия появятся на серийных моделях до конца 2020 года. Уже подтверждено, что «турбочетвёрка» 4N20 дополнит гамму нового Haval H6. Вероятно, передовые агрегаты появятся на брутальном кроссовере Haval Big Dog и «премиальном» внедорожнике Wey.