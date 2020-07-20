Финансовые новости
- |
- 20.07.20
- |
- 10:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
09:34 20.07.2020 |
Китайский концерн Great Wall сообщил подробности о новых агрегатах - 9-ступенчатом «роботе» 9DCT с двумя сцеплениями и бензиновом четырёхцилиндровом 2,0-литровом моторе линейки 4N20. Коробка передач спроектирована с прицелом на электрификацию. Обе разработки появятся на серийных автомобилях уже в этом году.
Концерн Great Wall владеет брендами Haval, Wey, Ora и Great Wall Pickup, так что разработки китайской фирмы со временем могут появиться на моделях для российского рынка.
Мотористы Great Wall утверждают, что разработали линейку 4N20 самостоятельно. Предыдущие силовые агрегаты китайской фирмы базировались на лицензионных двигателях Mitsubishi.
Заявленный тепловой коэффициент полезного действия нового мотора - 38,3 процента. Это очень достойный показатель для бензинового двигателя, ведь планку 40 процентов преодолевают немногие автопроизводители. Вдобавок, «турбочетвёрка» 4N20 соответствует экологическому стандарту China 6 (аналог Евро 6-d temp).
О преселективном «роботе» 9DCT с двумя мокрыми сцеплениями подробностей меньше. Известно, что новая трансмиссия на 36 процентов компактнее 7-диапазонного «робота», знакомого россиянам по линейке Haval F7/F7x, быстродействие повысилось на 2 процента, снизилась масса, улучшилась экономичность. Особенность 9-скоростной коробки передач - возможность интеграции электромотора, что позволит использовать новую трансмиссию на гибридных моделях.
Концерн Great Wall заявил, что и новый двигатель, и трансмиссия появятся на серийных моделях до конца 2020 года. Уже подтверждено, что «турбочетвёрка» 4N20 дополнит гамму нового Haval H6. Вероятно, передовые агрегаты появятся на брутальном кроссовере Haval Big Dog и «премиальном» внедорожнике Wey.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проглотит ли Зе плевок Кадырова и боится ли он откровений руководителя Чечни?
|Вовку сообщили о подозрении: В чем обвиняют судью
|Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам
|Рада приняла постановление о создании укрупненных районов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Все «заряженные» модели Audi будут полноприводными
|Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро
|Microsoft: потоковый сервис Project xCloud будет доступен на любом экране
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
|Maserati показала свой первый гибрид
|Умными очками Apple Glasses можно будет управлять глазами
Это интересно
|Mercedes-AMG GT Black Series: самый мощный V8 и активная аэродинамика
|Хакеры, взломавшие аккаунты знаменитостей в Twitter, заработали $121 000
|500 километров на одной зарядке: представлен первый электрический кроссовер Nissan
|Компания Jeep представила концепт внедорожника Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8
|В Twitter взломали аккаунты Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и Apple
|На Google подали в суд за отслеживание в приложениях, несмотря на отказ пользователей
|Sony получила полный контроль над своим финансовым подразделением