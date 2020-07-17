500 километров на одной зарядке: представлен первый электрический кроссовер Nissan

Компания Nissan показала товарную версию своего первого электрического кроссовера. Модель Ariya получила новый логотип с 20 встроенными светодиодами, регулируемую центральную консоль, интеллектуального персонального помощника и электрический полный привод e-4orce.





На европейском рынке Nissan Ariya предложат в пяти версиях. В зависимости от модификации электро-кросс оснащается батареей ёмкостью 63 либо 87 киловатт-часов, одним либо двумя электромоторами (на передней и задней оси), передним либо полным приводом. Запас хода варьируется от 360 до 500 километров по циклу WLTP.

Переднеприводная «Ария» комплектуется силовой установкой мощностью 217 либо 242 лошадиные силы, полноприводный - 278 либо 305 сил. Суммарная мощность электромоторов топовой Ariya e-4orce Performance составляет 394 силы. Младший электрокар в семействе набирает первую «сотню» за 7,5 секунды, а топовый - за 5,1 секунды. Максимальная скорость переднеприводных модификаций ограничена электроникой на отметке 160 километров в час, а полноприводных - на 200 километрах в час.

Дизайн экстерьера «товарной» Ariya повторяет одноимённый концепт-кар, дебютировавший на Токийском автосалоне в 2019 году. Серийный электрокар унаследовал фары, состоящие из 20-миллиметровых мини-прожекторов, трапециевидную фальшрадиаторную решётку и прорези по бокам от неё. В числе отличий - чуть другой передний бампер и новые корпуса наружных зеркал. Для Ariya доступны пятиспицевые диски размером 19 либо 20 дюймов.

На решётке размещёна эмблема бренда с подсветкой из 20 светодиодов - по числу лет между изменениями дизайна логотипа. Такая эмблема будет устанавливаться и на другие электромобили Nissan, однако первой её примерила именно Ariya.

В наименовании e-4orce буква «e» обозначает 100-процентную электрификацию системы полного привода, «4orce» образовано от английского слова force («сила») и намекает на мощностью электрокара, а цифрой 4 обозначен привод на все четыре колеса.

Технология e-4orce регулирует выходную мощность и параметры торможения. В стандартном режиме вождения тяга распределяется между моторами в соотношении 50/50, но при необходимости она может быть полностью перенесена на переднюю либо заднюю ось.

Инженерам Nissan удалось добиться того, что в поворотах на заснеженных участках дороги электромобиль движется по заданной водителем траектории благодаря точному управлению электромоторами и торможением. Продольные колебания кузова и клевки при торможении сведены к минимуму, поскольку в процесс регенеративного торможения вовлечен задний электромотор, а не только передний, как в других электромобилях и гибридных моделях.

Особенно в Nissan гордятся цветным проекционным дисплеем, одним из самых больших для автомобилей этого сегмента. На него выводится та же информация, что и на экран приборной панели.

Салон Ariya в самой компании сравнивают с просторной «гостиной шикарного лайнера». Систему климат-контроля расположили под капотом - на том месте, где у традиционных моделей находится двигатель. Аккумуляторную батарею в свою очередь разместили в основании шасси, благодаря чему пол удалось сделать плоским по всей длине автомобиля. Ещё одна особенность кроссовера - кресла Zero Gravity. Такое название они получили в связи с тем, что нагрузки, действующие на сидящего в них человека, переносятся так же легко, как если бы он был в невесомости.

Характерная черта Nissan Ariya - панель управления, выполненная в минималистском стиле, на которой отсутствуют привычные клавиши и переключатели. Сенсорные органы управления климат-контролем встроены в центральную консоль, выполненную из дерева. При прикосновении они вибрируют, создавая такие же тактильные ощущения, как и обычные механические переключатели.

На горизонтальном уровне расположены два 12,3-дюймовых экрана: первый выполняет функцию приборной панели, а второй отвечает за управление мультимедийной системой. Фразами «Здравствуй, Nissan» и «Эй, Nissan» активируется персональный помощник, который понимает обычные предложения разговорной речи. Встроенная коммуникационная система (4G) обеспечивает доступ к «облачным» данным, чтобы лучше понимать конкретные запросы. С помощью голосового ассистента можно получить необходимую информацию, управлять маршрутом и воспроизведением музыки, а также регулировать температуру в салоне.

В длину серийная Ariya достигает 4595 миллиметров, в ширину - 1850 миллиметров, в высоту - 1660 миллиметров, а колёсная база равна 2775 миллиметрам. Объём багажника - 468 литров (у переднеприводной модификации) либо 415 литров (у полноприводной). Электрический кроссовер способен буксировать прицеп весом до 1,5 тонны.

Ariya стала первой моделью в линейке Nissan, для которой доступна функция обновления программного обеспечения разных систем «по воздуху». Два массива памяти позволяют произвести апгрейд даже во время движения: обновления загружаются и сохраняются в отдельном банке данных, и когда система подтвердит, что загрузка завершена, автомобиль переключается на банк памяти с обновленной информацией.

Для электрокара также заявлена новая версия системы ProPILOT, которая теперь связана с навигацией. Она регулирует скорость движения с учетом ограничений и ситуаций на дороге, учитывает данные о дорожном движении и использует сенсорные технологии. ProPILOT Park в свою очередь поможет найти свободное место на стоянке и припаркует Ariya за три шага: движение вперед, назад и установка автомобиля параллельно дороге. Однако в компании подчеркнули, что система автоматической парковки будет доступна не на всех рынках.

В ближайшие месяцы Nissan обещает раскрыть цены на Ariya для европейского рынка.