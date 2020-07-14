Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными

Американская страховая компания Hagerty, специализирующаяся на олдтаймерах и автоэкзотике, составила список новых транспортных средств, которые, во-первых, приятны в управлении, а во-вторых - имеют все шансы стать коллекционной вещью. В рейтинг попали пять автомобилей и один мотоцикл, - супербайк Honda CBR1000RR-R Fireblade SP.

Shelby Mustang GT500

Первое место в списке Hagerty's 2020 Hot List занял Shelby Mustang GT500. Маслкар с компрессорным V8 5.2 мощностью 770 лошадиных сил и 847 Нм крутящего момента носит звание самого мощного «Мустанга» в истории и, как считают страховщики, «лучше него уже не будет». Рядом с ним разместился Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения, который не только радикально поменял внешность, но и компоновку - суперкар впервые стал среднемоторным.

Chevrolet Corvette Stingray

Следом за двумя культовыми «американцами» расположился шведский гибрид Polestar 1. Первенец пустившегося в свободное плавание бренда оснащен двухлитровой «четверкой», снабженной турбонагнетателем и компрессором, плюс двумя электромоторами, которые в сумме выдают 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Впрочем, специалисты Hagerty уверены, что привлекать коллекционеров будет не столько мощность, сколько необычная внешность «единички».

Polestar 1

Последние два автомобиля - это пикап Jeep Gladiator Rubicon и «заряженный» седан Cadillac CT6-V. Первый выделяется своими внедорожными способностями, второй - твин-турбо двигателем V8 Blackwing объемом 4,2 литра. Новый агрегат не нашел применения внутри General Motors, поэтому теперь его будет использовать итальянская компания Manifattura Automobili Torino, которая, к слову, выпускает «возрождённый» Stratos.

Jeep Gladiator Rubicon

Cadillac CT6-V

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP