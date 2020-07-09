Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»

Суд разрешил автовладельцам, приобревшим автомобили VW с предустановленным программным обеспечением, позволявшим манипулировать экологическими тестами, подавать иски в стране, где была куплена машина.

Европейский суд в Люксембурге в четверг, 9 июля, своим решением усилил права пострадавших в "дизельном скандале". Согласно вердикту автовладельцы, приобретавшие автомобили концерна Volkswagen, на которых было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать экологическими тестами, получили право подавать в суд в стране, где была куплена машина, а не обязательно в Германии, то есть по месту нахождения штаб-квартиры VW.

Причиной рассмотрения дела стал прецедент в Австрии, где Общество потребительской информации (VKI) подало иск от имени 574 владельцев VW в окружной суд Клагенфурта с требованием о возмещении понесенного ущерба на сумму в 3,6 млн евро. Адвокаты VKI утверждали, что клиенты, если бы они были осведомлены о манипуляциях, не покупали бы автомобили VW или цена должна была бы быть на 30 процентов меньше.

Автопроизводитель в ответ заявил, что у окружного суда в Клагенфурте нет соответствующих полномочий рассматривать данный иск, поскольку, как правило, в соответствии с законодательством ЕС подобные разбирательства должны проходить в суде той страны, где находится ответчик. По этой причине австрийские судьи обратились в Европейский суд с просьбой прояснить ситуацию.

Своим решением суд установил, что в делах подобных "дизельному скандалу" допускается исключение из действующих принципов юрисдикции. Место совершенного нарушения - в данном случае установки программы, позволяющей манипулировать тестами - Германия, но ущерб клиенту был нанесен только после приобретения машины по цене, которая из-за манипуляций с тестами, была выше ее фактической стоимости. И этот ущерб наступил только в Австрии, где и был приобретен автомобиль. Таким образом, VW после решения Европейского суда должен готовиться к искам во всех странах, где дилеры концерна продавали автомобили, оказавшиеся впоследствии в центре "дизельгейта".

Концерн Volkswagen и "дизельный скандал"

В сентябре 2015 года руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

О своем желании получить от VW компенсации в рамках "дизельгейта" только в Германии заявили около 90 процентов автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций. 30 апреля автопроизводитель сообщил, что в рамках мирового соглашения выплатит 235 тысячам владельцев автомобилей в Германии компенсации на общую сумму в 750 млн евро. Еще в 17 тысячах случаев проверка пока не завершена.