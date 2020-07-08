Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон

Компания Bentley предложила несколько новых опций для седана Flying Spur, который после прекращения производства Mulsanne занял место флагмана. Отныне «Шпору» можно заказать с двумя раздельными креслами на втором ряду и обивкой салона из полуанилиновой кожи, плюс в гамму цветов кузова добавлены новые оттенки.

Два отдельных кресла второго ряда - главное новшество Benltey Flying Spur. На центральной консоли перед ними вмонтированы пятидюймовый дисплей мультимедиа, два подстаканника и дополнительный отсек для хранения мелочевки; в подлокотнике спрятаны USB-порты и 12-вольтовая розетка. Подлокотник, к слову, можно оборудовать подогревом, а также беспроводной зарядкой для смартфонов, а весь салон щедро украсить новой обивкой со вставками из полуанилиновой кожи и сделанными вручную перекрёстными стежками, общая длина которых достигает 115 метров.

Седану также достались встроенные в спинки передних сидений столики - они облицованы деревянным шпоном и снабжены электроприводов, - и новый руль с датчиками хвата, как на Continental GT. Вдобавок для «Шпоры» представлены новые варианты декоративных планок - из углепластика под глянцевым лаком и алюминия c узором Côtes de Genève, как на дорогих часах, - и три новых оттенка кузова: зеленый Viridian, основанный на окрасе концепта EXP 10 Speed 6, болотный Patina и перламутровый белый Snow Quartz.

В Bentley не скрывают, что салон нового Flying Spur - самый сложный в истории компании. Впервые в отрасли дверные панели автомобиля украшают вставки из трехмерной текстурной кожи, а на обшивку всего салона уходит более трех километров ниток. На производстве используют специальные иглы, а движения специалиста настолько сложны, что их невозможно воспроизвести ни на каком станке.



