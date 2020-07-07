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Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу
15:15 07.07.2020 |
Родстер Ford McMullen 1932 года является самым культовым хот-родом в истории США. «Огненный» дизайн автомобиля разработал легендарный Эд Рот, которого называли Сальвародом Дали автомобильной живописи. Модель появлялась на обложках журналов Hot Rod, Street Rodder и Popular Hot Rodding. Также хот-род задействовали в многочисленных съемках кино и телешоу и даже разместили на обложке альбома группы Beach Boys
Ford McMullen установил множество скоростных рекордов. К примеру, на соляном озере США, где регулярно проводятся скоростные соревнования, родстер смогли разогнать до 268 километров в час. Помимо гоночных заездов, хот-род использовался для повседневного вождения. В 2002 году автомобиль прошел полную реставрацию. Для придания модели первоначального вида использовалась фотография, сделанная для обложки журнала 1963 года.
В настоящий момент хот-род оборудован 220-сильным V8, трехступенчатой механической коробкой передач и алюминиевым топливным баком. Автомобиль будет выставлен на продажу на аукционе Mecum 10 июля. За самый узнаваемый в мире хот-род планируется выручить 700 000 долларов.
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