Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental

Кроссовер Bentley Bentayga, который выпускается с 2015 года, пережил самое масштабное обновление в своей истории. Специалисты из Крю «унифицировали» дизайн модели с последними Continental GT и Flying Spur, обновили салон, а также перетряхнули список оснащения.





В компании утверждают, что обновленный Bentley Bentayga демонстрирует новый язык дизайна марки. Полностью иной «передок» и задняя часть кузова не повлияли на коэффициенты аэродинамического сопротивления и подъёмной силы, но сделали облик кроссовера «более современным и динамичным». Ключевой элемент - «матричная» решетка радиатора. Она стала шире и не так сильно наклонена назад, что позволило сместить кромку капота и избавиться от ненужного стыка. Новые овальные фары с «хрустальной» подложной сдвинуты на 30 миллиметров выше.

Оптика на обновленной «Бентайге» матричная, с 82 светодиодными модулями на блок и тремя режимами ближнего света для города, загородной трассы и скоростной магистрали. Фары адаптируются к условиям освещённости и могут затемнять отдельные области, что исключает ослепление встречных водителей.





Сзади появились фонари как у Continental GT, рамка под номер переехала с двери багажника на бампер. Рядом с фирменными крылышками приютилась надпись Bentley. Изменилась форма выхлопных патрубков и спойлера. Задняя колея кроссовера увеличились на 20 миллиметров. Кроме того, на модели впервые установлены щетки стеклоочистителей с 22 подогреваемыми форсунками омывателя на каждую.

В палитру цветов кузова добавили два новых оттенка: зеленый Viridian, основанный на окрасе концепта EXP 10 Speed 6, и болотный Patina.

В салоне рестайлинговой «Бентайги» пересмотрено практические всё. Среди самых заметных изменений - новые дверные карты, руль, сиденья, другое наполнение передней панели и, конечно же, «приборка», которая теперь полностью виртуальная.

Мультимедиа с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем отныне поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, плюс оснащена портами USB-C и беспроводной зарядкой с усилителем сигнала.

Помимо этого, в перечне оборудования кроссовера есть навигация, проекционный дисплей, развлекательная система для задних пассажиров, как на Flying Spur, и опциональная 1780-ваттная аудиосистема Naim с 20 динамиками и шестью звуковыми профилями.

На первом этапе рестайлинговый Bentley Bentayga предложат с битурбомотором V8 4.0 мощностью 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, который сочетается с восьмидиапазонным «автоматом». Такой кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды и достигает 290 километров в час. Позднее в гамме появится гибрид и «заряженная» версия Speed с 6,0-литровым W12.







