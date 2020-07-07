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Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию
10:49 07.07.2020 |
Kia Seltos пережил точечную модернизацию спустя год после премьеры. Кроссовер стал безопаснее за счёт появления новых электронных систем и обзавёлся топ-версией Gravity со специальными внешними акцентами и оригинальной отделкой интерьера. Пока обновление затронуло только локальную версию Seltos для Южной Кореи.
Визуально отличить максимально оснащённый Kia Seltos Gravity можно по хромированной радиаторной решётке с изменённой структурой, 18-дюймовым двухцветным семиспицевым колёсным дискам с направленным рисунком, серебристым наружным зеркалам заднего вида, а также по накладкам на боковых дверях.
Особенность интерьера Kia Seltos Gravity - светло-серая тканевая обивка кресел и вставки на дверных картах аналогичного цвета. Вдобавок, пластик передней панели не коричневый, а тёмно-серый.
Все Seltos, исключая базовую версию, оснастили электронными ассистентами активной безопасности. Появился интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, который оценивает дорожную обстановку на основе данных навигационной системы, система предотвращения столкновений при повороте налево на перекрестке, ассистент контроля полосы, а также оповещение о забытых задних пассажирах.
Техническая начинка южнокорейских Kia Seltos не изменилась: кроссовер по-прежнему доступен к заказу с бензиновым турбомотором 1.6 (177 лошадиных сил, 265 Нм крутящего момента) или 136-сильным (320 Нм) турбодизелем того же объёма. Оба агрегата сочетаются с безальтернативным 7-диапазонным «роботом», привод передний или полный.
С обновлением прайс-лист Kia Seltos в Южной Корее изменился: теперь цены на кроссовер варьируются от 19,34 до 25,28 миллиона вон (от $16000 до $21000). Вероятно, со временем по похожему сценарию доработают кроссоверы для других рынков.
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