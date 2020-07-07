Финансовые новости
- |
- 07.07.20
- |
- 01:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
12:48 06.07.2020 |
Винтажный Aston Martin V8 Volante, которым с 2003-го по 2018 год владел футболист Дэвид Бекхэм, продают за 445 тысяч фунтов стерлингов (555 тысяч долларов США). Последние два года кабриолет находится в коллекции мастерской Aston Martin Works; состояние автомобиля соответствует заводскому.
Раритетный Aston Martin, принадлежавший Бекхэму - один из 78 кабриолетов V8 Volante, выпущенных в конце 1980-х. Похожие автомобили снимались в пятнадцатом фильме франшизы о Джеймсе Бонде «Искры из глаз».
Отличительные особенности бывшего кабриолета Бекхэма - тёмно-красный цвет кузова и кремовый кожаный салон с вишнёвыми вставками, украшенный орешником. Под капотом 423-сильный атмосферный V8 объёмом 5,3 литра, коробка передач - 5-ступенчатая «механика».
Дэвид Бекхэм приобрёл кабриолет в 2003 году, выступая за «Манчестер Юнайтед». После перехода в «Реал», спортсмен забрал автомобиль в Испанию. Футболист решился расстаться со спорткаром в 2018 году и продал машину ателье Aston Martin Works. Пробег за 32 года невелик: на одометре V8 Volante всего 61,3 тысячи километров.
Мастерская Aston Martin Works хочет выручить за редкий кабриолет 445 тысяч фунтов стерлингов. Помимо отличной сохранности и подтверждённой истории, в пользу покупки говорит 12-месячная гарантия на классический автомобиль, предоставляемая британской фирмой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Четыре тысячи поправок: Когда «слуги» наконец согласуют правила местных выборов
|Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei
|Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов
|Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5
|США и Alibaba являются лидерами по числу патентов в сфере блокчейна
|На кроссоверах Hyundai скоро появится «механика» без педали сцепления
|В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180
Это интересно
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
|TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая