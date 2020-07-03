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Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
11:25 03.07.2020 |
Автомобили Tesla являются примером для многих автогигантов по ряду причин: и из-за своей своевременности, и из-за инновационности, и даже по причине бизнес-модели. Последняя предполагает включение или улучшение ряда функций за доплату. Таким же путем хочет последовать и BMW. Только если в Tesla плата взимается за какие-то важные вещи вроде снятия программного блока на емкость аккумулятора или включение автопилота, то в BMW хотят сделать практику подписки на опции более широкой. Вплоть до подогрева сидений!
Все будет работать по типу микроплатежей в приложении. Компания объявила в среду, что все авто, оснащенные новейшим ПО на базе «операционной системы 7», в скором времени получат обновление, позволяющее компании включать или отключать различные функции автомобиля, от подогрева сидений до системы помощи при вождении. Например, тот же активный круиз-контроль. И в компании собираются использовать эту возможность для монетизации.
Работать схема будет по-разному. Самый простой способ - включение функций, которые покупатель изначально не заказывал, но которым захотел воспользоваться. Это может быть, например, штатная навигация. Способ работает и в обратном направлении: навигация не нужна - можно от нее «отписаться».
BMW пока не конкретизировала ни механику, ни цены, ни даже сроки внедрения новшества, но уже сейчас понятно, что для того, чтобы прибегнуть к этой бизнес-модели, BMW придется устанавливать если не все, то хотя бы большинство функций во все автомобили - на аппаратном уровне. А уже включаться или отключаться они будут программно. Само собой, это удорожает конечный продукт, но в компании явно рассчитывают на то, что подписка компенсирует производственные траты. И в этом плане большой расчет на вторичный рынок: предполагается, что при покупке бывшего в употреблении авто новый владелец сможет «настроить» его на свой вкус исходя из личных предпочтений.
Насколько дорогими могут оказаться опции в BMW? Тут, конечно, можно дать волю фантазии, учитывая тот факт, что речь идет о премиум-бренде, но вот один пример: за поддержку CarPlay в автомобиле в BMW просили разовую доплату в $300. По подписке такая опция стоит $80 в год.
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