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Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
09:32 02.07.2020 |
Фирма Maserati поделилась техническими подробностями о новом турбомоторе, который займёт место под капотом суперкара MC20. Силовой агрегат отличился рекордной удельной мощностью: с 3,0 литров рабочего объёма «выжали» 630 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. При разработке мотора использовались технологии Формулы-1.
Новый шестицилиндровый бензиновый турбомотор Maserati с именем Nettuno отличился «высокооборотистым» характером: пиковая мощность 630 лошадиных сил достигается при 7500 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент 730 Нм доступен в диапазоне от 3000 до 5000 оборотов в минуту.
Удельная мощность силового агрегата - 210 лошадиных сил на литр рабочего объёма, по этому показателю Nettuno чуть-чуть уступает 421-сильной «турбочетвёрке» 2.0 Mercedes-AMG M139. Среди шестицилиндровых двигателей ближайший конкурент - 3,5-литровый 669-сильный мотор V6 Ford EcoBoost суперкара GT с удельной мощностью 191 лошадиную силу на литр рабочего объёма.
Добиться выдающихся характеристик позволила система смазки с сухим картером и технология турбулентного реактивного зажигания. Инновация в том, что часть топлива заранее впрыскивается и воспламеняется в небольшой форкамере, а затем пламя «перебрасывается» в основную камеру сгорания. Метод позволяет улучшить эффективность сгорания топливной смеси не в ущерб экологии и топливной экономичности. Впервые технологию турбулентного реактивного зажигания применила команда Ferrari Формулы-1 в сезоне 2015 года.
Maserati подчёркивает, что «турбошестёрка» Nettuno удовлетворяет стандарту выбросов Euro-6d, а масса двигателя не превышает 220 килограммов. Новый V6 3.0 в разных вариантах форсировки будет устанавливаться не только на суперкар MC20, но и на другие модели Maserati. «Турбошестёрка» постепенно заменит 3,8-литровый V8 Ferrari, которым оснащается, к примеру, кроссовер Levante GTS и седан Quattroporte GTS.
Полную информацию о суперкаре MC20 с новым силовым агрегатом фирма Maserati обнародует в начале сентябре. Вероятно, в будущем шестицилиндровый бензиновый мотор будут дополнять гибридными «довесками», причём не исключено, что Nettuno станет последним двигателем внутреннего сгорания, разработанным Maserati с нуля.
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