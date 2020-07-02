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Крупнейшие города Дании будут закупать только электрические автобусы с 2021 года
09:09 02.07.2020 |
Шесть крупнейших муниципалитетов Дании отныне будут закупать только электрические (в том числе водородные) городские автобусы с 2021 года.
Для этого города Копенгаген, Орхус, Оденсе, Ольборг, Вайле и Фредериксберг подписали с министерством транспорта «Соглашение о сотрудничестве в области климата», согласно которому обязуются покупать только экологически чистый транспорт.
По данным министерства транспорта, из 3330 городских автобусов в стране около 800 работают в этих муниципалитетах. По мнению правительства вполне очевидно, что именно они должны стать главной движущей силой тотального перехода на электробусы, а также примером для других регионов страны.
Напомним, Дания достигнет 100% доли ВИЭ в потреблении электроэнергии уже в 2027 году.
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