Крупнейшие города Дании будут закупать только электрические автобусы с 2021 года

Шесть крупнейших муниципалитетов Дании отныне будут закупать только электрические (в том числе водородные) городские автобусы с 2021 года.

Для этого города Копенгаген, Орхус, Оденсе, Ольборг, Вайле и Фредериксберг подписали с министерством транспорта «Соглашение о сотрудничестве в области климата», согласно которому обязуются покупать только экологически чистый транспорт.

По данным министерства транспорта, из 3330 городских автобусов в стране около 800 работают в этих муниципалитетах. По мнению правительства вполне очевидно, что именно они должны стать главной движущей силой тотального перехода на электробусы, а также примером для других регионов страны.

Напомним, Дания достигнет 100% доли ВИЭ в потреблении электроэнергии уже в 2027 году.