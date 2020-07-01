У седана Genesis G90 впервые появилась лимитированная версия

В Южной Корее седан Genesis G90 пережил небольшое обновление и с этого года будет предлагаться с расширенным перечнем стандартного оборудования. Кроме того, у флагмана впервые появилась особая версия под названием Sturdust, тираж которой составит всего 50 экземпляров.





Четырехдверка Genesis G90 образца 2021 модельно года уже «в базе» будет комплектоваться электронноуправляемой подвеской, автоматически меняющей жесткость амортизаторов в зависимости от характера движения, и адаптивной оптикой Intelligent Front-Lighting System, отключающей отдельные LED-сегменты во избежание ослепления водителей встречных машин. Помимо этого, все машины получат систему контроля поперечного трафика сзади с функцией автоторможения и новые опциональные 19-дюймовые колеса.

«G90 Stardust символизирует высшую форму элегантности, - говорит глава глобального дизайн-центра Genesis Сан Юп Ли. - Именно этого от вас ждут на торжественных приемах».

Самым же главным нововведением станет появление спецверсии G90 Stardust («звездная пыль»). Все 50 экземпляров серии предназначены исключительно для реализации на южнокорейском рынке, а визуально их можно отличить по двухцветному окрасу кузова Carbon Metal/Vik Black с перламутровым эффектом. В салоне «звёздных» G90 установлены специфические кресла с обивкой двухцветной кожей; переднюю панель украшает декоративная накладка из темного пористого ясеня.

Гамма двигателей Genesis G90 не изменилась и по-прежнему состоит из «атмосферников» 3.8 V6 (309 сил) и 5.0 V8 (413 сил), а также 370-сильной «турбошестерки» рабочим объемом 3,3 литра. Коробка передач - восьмидиапазонный «автомат».