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Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity
12:18 26.06.2020 |
Компания Virgin Galactic объявила об успешном завершении второго тестового полёта космического корабля VSS Unity. В рамках испытания компания проверила, насколько хорошо аппарат справляется со снижением и последующей посадкой на землю. После успешного испытания акции компании подорожали на 4% и теперь стоят 15,25 долларов за штуку.
Космический корабль был поднят на высоту около 15 километров над землёй при помощи самолёта-носителя White Knight Two, также известного как VMS Eve. После набора высоты, космический корабль был пущен в свободный полет на скорости более 1000 километров в час. Пилоты VSS Unity выполнили несколько маневров и успешно опустили аппарат на космопорт «Америка», расположенный в американском штате Нью-Мексико.
По словам представителей компании, после проверки собранных в рамках испытания данных, начнётся следующий этап испытаний. В его рамках будут проведены полёты с использованием ракетных двигателей.
«Я в восторге от работы команды по успешному завершению сегодняшнего испытательного полёта. Это был важный тест, после которого мы можем приступить к подготовке аппаратов к настоящим полётам», - заявил генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс (George Whitesides).
Космический корабль VSS Unity будет использоваться для осуществления «космических» путешествий, в ходе которого люди смогут побывать в невесомости и увидеть Землю на фоне чёрного космоса. За один раз корабль сможет брать на борт до 6 пассажиров, каждый из которых будет платить около 250 000 долларов.
Коммерческие полёты VSS Unity планируется запустить уже в 2020 году. Компания обещает своим акционерам, что первая прибыль будет получена уже в 2021 году.
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