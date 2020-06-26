Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity

Компания Virgin Galactic объявила об успешном завершении второго тестового полёта космического корабля VSS Unity. В рамках испытания компания проверила, насколько хорошо аппарат справляется со снижением и последующей посадкой на землю. После успешного испытания акции компании подорожали на 4% и теперь стоят 15,25 долларов за штуку.

Космический корабль был поднят на высоту около 15 километров над землёй при помощи самолёта-носителя White Knight Two, также известного как VMS Eve. После набора высоты, космический корабль был пущен в свободный полет на скорости более 1000 километров в час. Пилоты VSS Unity выполнили несколько маневров и успешно опустили аппарат на космопорт «Америка», расположенный в американском штате Нью-Мексико.

По словам представителей компании, после проверки собранных в рамках испытания данных, начнётся следующий этап испытаний. В его рамках будут проведены полёты с использованием ракетных двигателей.

«Я в восторге от работы команды по успешному завершению сегодняшнего испытательного полёта. Это был важный тест, после которого мы можем приступить к подготовке аппаратов к настоящим полётам», - заявил генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс (George Whitesides).

Космический корабль VSS Unity будет использоваться для осуществления «космических» путешествий, в ходе которого люди смогут побывать в невесомости и увидеть Землю на фоне чёрного космоса. За один раз корабль сможет брать на борт до 6 пассажиров, каждый из которых будет платить около 250 000 долларов.

Коммерческие полёты VSS Unity планируется запустить уже в 2020 году. Компания обещает своим акционерам, что первая прибыль будет получена уже в 2021 году.