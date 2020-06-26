Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей

Компания Opel рассекретила новый кроссовер Mokka. Во втором поколении модель стала компактнее, отличилась эффектной внешностью и минималистичным интерьером. Новинка будет продаваться с тремя типами двигателей - бензиновым, дизельным и электрическим. В Европе продажи кроссовера начнутся в первом квартале 2021 года.





Opel Mokka второго поколения первым среди серийных моделей примерил новую дизайнерскую концепцию Opel Vizor. Отличительная черта - объединённые под хромированным кантом в единую деталь фары и радиаторная решётка.

Особенность экстерьера Opel Mokka - необычная комбинированная окраска кузова. В другой цвет покрашены не только стойки и крыша, но и капот, а также радиаторная решётка. Вдобавок, стиля добавляют нестандартные детали пластикового кросс-обвеса с вставками на дверях, а также опциональные 18-дюймовые легкосплавные диски.

Новый кроссовер Opel Mokka компактнее предшественника: кузов стал короче на 125 миллиметров, так что теперь габаритная длина - 4150 миллиметров. Впрочем, ширина выросла на 10 миллиметров, а колёсная база - на символические 2 миллиметра, так что вместимость не пострадала: к примеру, объём багажника уменьшился всего на 6 литров и составляет 350 литров.

В интерьере мини-революция: Mokka разработан в соответствии с философией «цифрового детокса». Передняя панель Opel Pure Panel будет предоставлять водителю необходимый минимум информации, а органы управления обещают быть интуитивно понятными. Все данные выводятся на 12-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели, объединённый в единый кокпит с 7- или 10-дюймовым тачскрином мультимедиасистемы.

Интерьер Opel Mokka-e

Полностью от физических клавиш инженеры Opel не отказались: шайбы климат-контроля и кнопки подогрева сидений аналоговые, есть привычная рукоятка, дополняющая интерфейс информационно-развлекательного комплекса. На демонстрационном электрическом кроссовере режимы движения выбираются через кнопочный пульт.

Технически новый Opel Mokka унифицирован с кроссовером Peugeot 2008. В основе французская платформа CMP/e-CMP, привод - только на переднюю ось. Известно, что жёсткость кузова на кручение выросла на 30 процентов, а снаряжённая масса кроссовера снизилась на 120 килограммов.

Opel Mokka-e

Пока раскрыты характеристики только электрического Opel Mokka-e - такой кроссовер оснащается 136-сильным (260 Нм) электромотором, батареей ёмкостью 50 киловатт-часов и способен проезжать без подзарядки 322 километра. Скоро рассекретят данные о бензиновых и дизельных модификациях - под капотом ожидаются трёх- и четырёхцилиндровые турбомоторы концерна PSA.

В базовое оснащение нового Opel Mokka входят диодные фары и фонари (матричная оптика - опция), система контроля полосы, адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков. Топ-версиям положены камеры кругового обзора.

Новый Opel Mokka встанет на конвейер в четвёртом квартале 2020-го; продажи модели на европейском рынке стартуют в начале 2021 года. В ближайшее время Opel раскроет характеристики кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания.