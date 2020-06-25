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Представлен Lexus IS нового поколения
09:57 25.06.2020 |
Компания Lexus представила седан IS четвёртого поколения, причём первым дебютировала версия IS 350 F Sport. На деле же модель пережила скорее глубокую модернизацию: платформа и линейка двигателей остались прежними, практически не изменились габариты.
Новый Lexus IS стал первой моделью, разработанной в техническом центре Toyota в Японии. Инженеры модернизировали архитектуру седана, сделав её жестче и легче, заменили кузовные панели на новые, а вместо стальных рычагов передней подвески установили алюминиевые. Пружины стали легче на 20 процентов, а стабилизатор поперечной устойчивости - на 17 процентов. Седан чуть вытянулся в длину и стал шире на 30 миллиметров, а также прибавил в высоту пять миллиметров. Для базовой модели теперь предусмотрены 18-дюймовые диски, а в качестве опции можно заказать 19-дюймовые BBS.
В числе изменений в салоне - появление отдельно стоящего экрана мультимедийной системы, который, в зависимости от уровня оснащения, может быть 8- либо 10,3-дюймовым. Управление системой осуществляется с помощью тачпада на центральном тоннеле. В списке оборудования указаны адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения.
Гамма двигателей осталась прежней. Базовый заднеприводный Lexus IS 300 будет предложен с двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 244 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Полноприводный IS 300 AWD комплектуется атмосферным мотором V6 объёмом 3,5 литра, который выдаёт 264 силы и сочетается с шестидиапазонным «автоматом».
IS 350 можно будет заказать как моноприводом, так и с полным - эта версия комплектуется тем же 3,5-литровым двигателем, отдача которого увеличена до 315 сил. Клиенты также смогут выбрать вариант с шести- либо восьмиступенчатой коробкой передач. Позже ожидается появление гибридной модификации и топового IS 500.
Что касается динамики, то заднеприводный IS набирает первую «сотню» за 5,6 секунды, а полноприводный на 0,1 секунду медленнее.
Представленная модификация IS 350 F Sport отличается от стандартной модели спойлером и чуть другими бамперами. За доплату можно заказать спортпакет Dynamic Handling Package, который включает адаптивную подвеску и дополнительный ездовой режим Sport S+.
Цены и сроки появления новинки на рынке пока не объявлены.
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