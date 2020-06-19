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Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
13:20 19.06.2020 |
Французский автопроизводитель Citroen опубликовал первые изображения модели C4 нового поколения. Она будет представлена в двух версиях: с традиционным бензиновым и дизельным двигателем, а также с электромотором.
Пока что информации о новинке не так много. Модель построена на модульной платформе CMP, которая также лежит в основе Opel Corsa, Peugeot 208 и 2008 и кроссовера Opel Mokka. При этом в Citroen отказались от привычного форм-фактора хэтчбека в пользу кроссовера с покатой крышей, украшенного защитными пластиковыми накладками на кузове. Компания называет этот тип кузова «кросс-хэтчбеком».
Вероятно, силовые установки новинка также позаимствует у соплатформенников - они доступны с бензиновыми агрегатами 1.2 мощностью от 100 до 155 лошадиных сил, а также с дизелем 1.5. Экологичные версии Opel и Peugeot комплектуются 100-киловаттным электромотором (136 лошадиных сил) и батареей емкостью 50 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода 340 километров.
Рекламная кампания новинки проходит под хэштегом #ElectricForAll, что можно перевести в данном случае как «Электрокар для всех» - вероятно, так марка намекает на демократичную стоимость модели, которая планируется как массовый доступный электрокар.
Официальная премьера состоится 30 июня, когда марка раскроет детальную информацию о модели. В Европе предзаказы на новое поколение C4 начнут принимать уже в этом году.
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