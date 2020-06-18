Финансовые новости
- |
- 18.06.20
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
14:36 18.06.2020 |
Отчет компании Lux Research о перспективах развития электромобильной отрасли, отмечает, что несмотря на весь прогресс, достигнутый за последние несколько лет, большинство электромобилей на рынке остаются убыточными.
По мнению Lux Research одним из основных способов решения этой проблемы, являются более эффективные конструкции электромобилей и совместное использование EV-платформ.
Аналитики и авторы отчета Lux Research отмечают, что производство электрокаров уже не проблема, так как их выпускают практически все крупные автопроизводители. Теперь же акцент сместился с запуска производства на удешевление стоимости продукта, ведь только люксовые бренды могут позволить себе продавать электрокары по высоким ценам и способны нести затраты на дорогие батареи.
В Lux Research отмечают, что средняя цена электрокаров снизилась на 20% с $42 189 в 2016 году до $33 901, а запас хода увеличился на 13,7% и в среднем достиг 370 км.
Тем не менее, производители продолжают улучшать запас хода электромобилей для большего удобства езды на дальние дистанции.
Прогноз Lux Research для электромобилей (включая плагин-гибриды) в целом благоприятный и заключается в том, что электрокары будут занимать более половины от всех продаж автомобилей к периоду между 2035 и 2040 годами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Депутаты сделали шаг для разрушения сотрудничества с Международным Валютным Фондом
|Вредная нагрузка. Зачем президент поручил СБУ гоняться за фурами по дорогам
|«Противоречит меморандуму с МВФ»: комитет Рады не поддержал обновленную программу правительства
|Кумулятивный заряд. Каких акций протеста нужно бояться Зеленскому в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса
|Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом
|Создан защищенный квантовый канал связи длинной 1120 км
|Исследование: разработчики покидают EOS, Bitcoin Cash и Tron
|В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
Это интересно
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
|Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства