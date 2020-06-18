Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный

Отчет компании Lux Research о перспективах развития электромобильной отрасли, отмечает, что несмотря на весь прогресс, достигнутый за последние несколько лет, большинство электромобилей на рынке остаются убыточными.

По мнению Lux Research одним из основных способов решения этой проблемы, являются более эффективные конструкции электромобилей и совместное использование EV-платформ.

Аналитики и авторы отчета Lux Research отмечают, что производство электрокаров уже не проблема, так как их выпускают практически все крупные автопроизводители. Теперь же акцент сместился с запуска производства на удешевление стоимости продукта, ведь только люксовые бренды могут позволить себе продавать электрокары по высоким ценам и способны нести затраты на дорогие батареи.

В Lux Research отмечают, что средняя цена электрокаров снизилась на 20% с $42 189 в 2016 году до $33 901, а запас хода увеличился на 13,7% и в среднем достиг 370 км.

Тем не менее, производители продолжают улучшать запас хода электромобилей для большего удобства езды на дальние дистанции.

Прогноз Lux Research для электромобилей (включая плагин-гибриды) в целом благоприятный и заключается в том, что электрокары будут занимать более половины от всех продаж автомобилей к периоду между 2035 и 2040 годами.



