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Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом
13:36 17.06.2020 |
Немецкое издание Auto Bild совместно с организацией по техническому надзору (TÜV) опубликовали список самых надежных компактных кроссоверов с пробегом, представленных на европейском рынке.
На первой строчке оказался Mazda CX-3, продажи которого начались в 2015 году. Кроссовер построен на базе Mazda2, но превосходит его по технике - модель ближе к старшему CX-5, зарекомендовавшему себя в Европе, отмечают специалисты. Однако владельцам стоит обратить внимание на амортизаторы подержанного автомобиля. Следом идёт Audi Q3, построенный на той же платформе, что и Volkswagen Tiguan, который не раз получал высшую оценку TÜV. К проблемным местам Q3 эксперты отнесли ржавеющие тормозные диски.
В список также попал Suzuki SX4 S-Cross, который называют одним из самых надежных японских кроссоверов, но у него наблюдаются проблемы с расходом масла. Ещё одна модель Suzuki, которая оказалась в немецком рейтинге надежности - это Vitara. Следом идет Opel Mokka X, который был снят с производства летом 2019 года, но по-прежнему востребован на вторичном рынке.
BMW X1, который выпускается с 2009 года, надёжен вне зависимости от поколения, при этом эксперты советуют покупателям обращать внимание на тормозную систему кроссовера. Аналогичные проблемы могут возникнуть и у Mitsubishi ASX.
Что же касается Renault Captur, то он удостоился высокой оценки TÜV, проблемное место французского кроссовера - это подвеска, как и у Nissan Qashqai первого поколения. При этом с появлением второй генерации модели большинство дефектов устранили. В конец списка эксперты поставили MINI Countryman, Renault Kadjar и Skoda Yeti второго поколения.
Наибольшие проблемы с надежностью были отмечены у Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Renault Duster. Особенно досталось подержанным Duster - специалисты посоветовали отказаться от покупки кроссовера с пробегом и приобрести новый с гарантией от автопроизводителя.
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