Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов

Компания Peugeot выводит на европейский рынок обновлённый хэтчбек 308: новинка пережила легкий рестайлинг, хотя и не изменилась внешне. Обновление сводится к новым цветам кузова в палитре и другому дизайну колесных дисков. Зато в салоне появилась цифровая приборная панель i-Cockpit с 10-дюймовым дисплеем.

Гамма двигателей обновлённого Peugeot 308 осталась без изменений . Европейцам предоставляется выбор между бензиновым турбомотором объёмом 1,2 литра мощностью 110 либо 130 лошадиных сил и турбодизелем 1.5 в двух вариантах форсировки: 100 или 130 сил. Трансмиссия - механическая, с шестью ступенями, либо восьмидиаразонный «автомат». Самый мощный Peugeot 308 GTi комплектуется 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 263 силы.

С обновлением Peugeot 308 обзавёлся опциональным пакетом Black Pack: такой хэтчбек получит черные глянцевые детали экстерьера вместо хромированных, включая радиаторную решётку и эмблему.

По предварительным данным, уже в следующем году Peugeot выпустит новое поколение 308 - этим и объясняется нынешнее скромное обновление. О планах относительно поставок модели в России не сообщается. Peugeot 308 продавался на российском рынке до 2018 года. На сегодняшний день французский бренд представлен в стране седаном 408, а также кроссоверами 3008 и 5008.