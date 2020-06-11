Представлен электрический хэтчбек Fiat 500

Три месяца назад компания Fiat представила электрическую «пятисотку» нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека. Пока обнародована приветственная версия la Prima, которая, помимо прочего, получила стеклянную панорамную крышу и три эксклюзивных варианта окраса кузова.





Новый Fiat 500 построен на полностью электрической платформе и от предшественника отличается дизайном экстерьера и полностью переработанным интерьером. Силовая установка ситикара состоит из 120-сильного электромотора и тяговой батареи на 42 киловатт-часа. С ней электромобиль может проехать без подзарядки до 320 километров по циклу WLTP, а также разогнаться до 150 километров в час. Чтобы набрать «городские» 50 километров в час, Fiat 500 хватит 3,1 секунды.

Пока хэтчбек представлен только в «богатой» версии la Prima. Такие машины отличаются панорамной крышей, спойлером на двери багажника, полностью светодиодной головной оптикой, 17-дюймовыми колесами, хромированными вставками в салоне и отделкой сидений экокожей.

Также для Fiat 500 «la Prima» предлагаются три эксклюзивных варианта окраса кузова: зеленый Ocean Green, серый Mineral Grey и трехслойный синий Celestial Blue.

Электромобиль первым получил мультимедийную систему UConnect 5 с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay и Android Auto, а также различными фирменными онлайн-сервисами. Заодно Fiat 500 оснастили набором электронных систем помощи водителю второго уровня: в него вошли активный круиз-контроль, функции удержания в полосе и мониторинга слепых зон плюс камеры кругового обзора.

Заказы на новый Fiat 500 «la Prima» уже принимают. Цена хэтчбека в Италии - от 34 900 евро.



