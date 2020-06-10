Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей

Компания Opel поделилась изображениями новой радиаторной решётки, которую получит Mokka, а следом и другие модели бренда. Этот элемент передней части автомобиля выполнен в стилистике Vizor и визуально объединяет радиаторную решётку, фары и фирменный логотип. При работе над оформлением дизайнеры вдохновлялись классической моделью Opel Manta.

Новая радиаторная решётка для Mokka следующего поколения уже и длиннее, чем у предшественника, а также имеет хромированную окантовку. Эмблема Opel, как и прежде, размещена посередине. Кроме того, кроссовер получит матричные фары IntelliLux LED. Судя по тизерам, опубликованным ранее, со сменой поколения Mokka первым среди моделей Opel получит цифровой детокс-кокпит Pure Panel, на который будет выводиться только необходимый минимум информации.

Стилистический элемент под названием Vizor был представлен ещё в 2018 году, а впервые его применили на Opel Corsa нового поколения. Тогда же показали и новую полностью стеклянную приборную панель, которая получила название Pure Panel.

Цифровой детокс-кокпит Pure Panel

О новинке известно, что в её основу ляжет модульная архитектура CMP, на которой построен Peugeot 2008. Кроссовер станет на 120 килограммов легче и существенно тише дореформенной модели. В линейку двигателей войдут 1,2-литровая бензиновая «турботройка» и турбодизель объёмом 1,5 литра. Кроме того, уже на старте продаж появится полностью электрическая Mokka со 136-сильной установкой. Заявленный запас хода электрического кроссовера составляет 320 километров.

Продажи новой Mokka в Европе стартуют до конца 2020 года, а до российского рынка модель не доберётся раньше 2021 года. Пока же немецкий бренд, вернувшийся в страну в конце прошлого года, представлен тремя моделями: минивэном Zafira Life, фургоном Vivaro и кроссовером Grandland X.