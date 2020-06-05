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Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
11:55 05.06.2020 |
Как показал анализ происшедших в США дорожно-транспортных происшествий, проведенный Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS), самоуправляемые автомобили, которые разработчики рекламируют как способ избавления от дорожных инцидентов, скорее всего, могут предотвратить лишь треть всех ДТП.
Согласно исследованию IIHS, остальные две трети аварий были вызваны ошибками, которые системы автономного вождения не способны обрабатывать лучше, чем водители. Эксперты по дорожному движению говорят, что примерно девять из 10 аварий происходят в результате человеческих ошибок. В прошлом году в США погибло в результате автомобильных аварий около 40 тыс. человек.
Занимающиеся разработкой самоуправляемых автомобилей компании, позиционируют полностью автоматизированное вождение в качестве инструмента, позволяющего значительно снизить смертность на дорогах, исключив из уравнения человека-водителя. Но исследование IIHS обрисовало более детальную картину ошибок водителя, показав, что не все ошибки могут быть устранены с помощью камеры, радара и других основанных на использовании датчиков технологий автономного вождения.
В ходе исследования специалисты IIHS проанализировали более 5000 типичных аварий по всей стране, зафиксированных в отчётах полиции, и определили связанные с человеческими ошибками факторы, способствовавшие аварии. Лишь одна треть всех аварий была исключительным результатом ошибок контроля и восприятия или ограничения дееспособности водителя.
Но большинство аварий было результатом более сложных ошибок, включая неправильную оценку возможных манёвров других участников дорожного движения, слишком быстрое или слишком медленное для дорожных условий движение, или неправильные маневры уклонения. Многие аварии произошли в результате сочетания нескольких ошибок.
«Наша цель заключалась в том, чтобы показать, что если вы не решите эти проблемы, автомобили с автономным управлением не предоставят существенные преимущества в плане безопасности», - отметила Джессика Чиккино (Jessica Cicchino), вице-президент IIHS по исследованиям и соавтор исследования.
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