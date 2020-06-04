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Hyundai Santa Fe получил новый дизайн
09:52 04.06.2020 |
Дизайн модели полностью пересмотрен: передняя часть нового Santa Fe выдержана в том же стиле, что и у недавней Sonata. Кроссовер получил двухуровневую переднюю оптику с Т-образные дневные ходовые в стиле «молотов Тора», а также новую радиаторную решетку, которая теперь визуально объединена с фарами и доступна с двумя вариантами рисунка на выбор. Изменения затронули и корму: задние фонари соединили красной полосой. Кроме всего перечисленного, для Santa Fe впервые стали доступны 20-дюймовые диски.
О моторной линейке в компании пока не рассказали. Известно лишь то, что Santa Fe обзавелся сразу двумя гибридными модификациями - стандартной и с функцией подзарядки. По неофициальным данным, в гамму двигателей может войти 2,2-литровый дизель от Kia Sorento.
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