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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей

11:53 03.06.2020 |

Транспорт

 

Обычно владельцы электромобилей ставят их на зарядку, как и смартфоны - на ночь. На следующее утро машина снова готова проехать 300 - 500 км. В случае необходимости можно воспользоваться и скоростными зарядными станциями по дороге. Тем не менее, идея пополнять запас энергии, не выходя из автомобиля, в фоновом режиме, гораздо привлекательнее, особенно если соединить ее с идеей беспилотного транспорта.

«Представьте себе мир, в котором вы заказываете роботакси из Uber или любого другого места, как вам кажется, будут ли эти компании ждать пять часов, чтобы зарядить машину?» - задается риторическим вопросом Орен Эзер, глава Electreon Wireless.

Компания занимается установкой медных катушек под дорожным покрытием. Сначала приходится снять асфальт и выкопать траншею, затем заложить туда зарядное оборудование и закрыть яму свежим асфальтом. Энергия в катушки поступает через инверторы, размещенные по сторонам от дороги. Километр дороги можно оснастить беспроводной зарядкой за одну ночную смену подготовленной бригады.


Трассы с подзарядкой электротранспорта позволят производителям электромобилей использовать менее мощные и не такие тяжелые аккумуляторы, не жертвуя при этом запасом хода.

У компании в работе два пилотных проекта: один в Израиле - 2 км дороги в Тель-Авиве, второй в Швеции, на острове Готланд. Там будут переоборудованы 4 км трассы, ведущей к аэропорту. Ориентировочная стоимость шведского проекта Electreon - $12 млн. Большую часть средств выделит правительство. Если испытания пройдут успешно, в стране появятся тысячи километров электрифицированных дорог.

Компания Britpave рекомендует использовать для покрытия «электрических дорог» бетон. Бетонные трассы выдерживают регулярное движение тяжелого грузового транспорта, а их срок службы составляет 50-60 лет. Кроме того, в жару они не плавятся, в отличие от асфальта.
По материалам: ЭлектроВести
 

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