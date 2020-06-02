Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW

Компания Citroen планирует выпустить новый бизнес-седан, способный конкурировать с моделями «большой немецкой тройки». Ключевым рынком для новинки станет Китай, однако в видоизменённом виде флагман Citroen планируют продавать по всему миру. Премьера модели состоится в конце 2021 года.

О новинке Citroen известно немного: флагманская модель разделит платформу EMP2 с Peugeot 508 и DS 9; размеры трёхобъёмника будут сравнимы с седаном C6 первого поколения, а внешность будет развитием концепции Cxperience образца 2016 года.

В беседе с британским журналом Autocar генеральный директор Citroen Винсент Кобе подчеркнул, что новый бизнес-седан дебютирует с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем у новинки появится полностью электрическая версия.

Citroen Cxperience Concept '2016

Вероятно, флагман Citroen оснастят заряжаемой гибридной силовой установкой на основе турбомотора 1.6, тяговой батареи на 11,9 киловатт-часа и электродвигателя в приводе передней оси. Общая мощность системы - 225 лошадиных сил, а пробег без подключения ДВС составит около 60 километров.

Впрочем, гордостью конструкторов французской фирмы станет подвеска Progressive Hydraulic Cushion с «волшебным эффектом ковра-самолёта», а ездовые акценты будут смещены в сторону плавности хода и комфорта. Босс Citroen утверждает, что по уровню отделки салона флагман сможет конкурировать с бизнес-седанами Audi и BMW.

Citroen C6 первого поколения

Винсент Кобе считает, что салон нового седана станет «демонстрацией возможностей Citroen на самом высоком уровне». Однако специалист признаёт, что дизайнерам предстоит решить нелёгкую задачу, чтобы модель понравилась и китайским клиентам, и аудитории на мировом рынке.

Руководитель Citroen дал понять, что экстерьер с обилием хромированных деталей и оптикой небольшой площади вряд ли будет пользоваться популярностью в Европе, а значит стилистам французской фирмы придётся адаптировать модель под вкусы покупателей в разных частях света.

О цене будущего флагмана Citroen с «премиальным» салоном пока судить преждевременно, но Кобе намекнул, что новинка станет самой дорогой моделью бренда.

Раньше, чем через полтора года премьеры французского бизнес-седана можно не ждать, но сам факт разработки такого автомобиля необычен. К примеру, в Renault планируют отправить в отставку большой седан Talisman и ещё пять моделей, сосредоточившись на кроссоверах.