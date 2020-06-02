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Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW
12:18 02.06.2020 |
Компания Citroen планирует выпустить новый бизнес-седан, способный конкурировать с моделями «большой немецкой тройки». Ключевым рынком для новинки станет Китай, однако в видоизменённом виде флагман Citroen планируют продавать по всему миру. Премьера модели состоится в конце 2021 года.
О новинке Citroen известно немного: флагманская модель разделит платформу EMP2 с Peugeot 508 и DS 9; размеры трёхобъёмника будут сравнимы с седаном C6 первого поколения, а внешность будет развитием концепции Cxperience образца 2016 года.
В беседе с британским журналом Autocar генеральный директор Citroen Винсент Кобе подчеркнул, что новый бизнес-седан дебютирует с двигателями внутреннего сгорания, но в будущем у новинки появится полностью электрическая версия.
Вероятно, флагман Citroen оснастят заряжаемой гибридной силовой установкой на основе турбомотора 1.6, тяговой батареи на 11,9 киловатт-часа и электродвигателя в приводе передней оси. Общая мощность системы - 225 лошадиных сил, а пробег без подключения ДВС составит около 60 километров.
Впрочем, гордостью конструкторов французской фирмы станет подвеска Progressive Hydraulic Cushion с «волшебным эффектом ковра-самолёта», а ездовые акценты будут смещены в сторону плавности хода и комфорта. Босс Citroen утверждает, что по уровню отделки салона флагман сможет конкурировать с бизнес-седанами Audi и BMW.
Винсент Кобе считает, что салон нового седана станет «демонстрацией возможностей Citroen на самом высоком уровне». Однако специалист признаёт, что дизайнерам предстоит решить нелёгкую задачу, чтобы модель понравилась и китайским клиентам, и аудитории на мировом рынке.
Руководитель Citroen дал понять, что экстерьер с обилием хромированных деталей и оптикой небольшой площади вряд ли будет пользоваться популярностью в Европе, а значит стилистам французской фирмы придётся адаптировать модель под вкусы покупателей в разных частях света.
О цене будущего флагмана Citroen с «премиальным» салоном пока судить преждевременно, но Кобе намекнул, что новинка станет самой дорогой моделью бренда.
Раньше, чем через полтора года премьеры французского бизнес-седана можно не ждать, но сам факт разработки такого автомобиля необычен. К примеру, в Renault планируют отправить в отставку большой седан Talisman и ещё пять моделей, сосредоточившись на кроссоверах.
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