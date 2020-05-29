Nissan объявил о масштабной реструктуризации

Компания Nissan анонсировала ряд мер, которые обеспечат компании устойчивый рост и позволят достичь финансовой стабильности. Четырехлетний план предусматривает масштабную оптимизацию бизнеса, сокращение издержек и урезание модельного ряда.

Ключевыми рынками сбыта для Nissan станут Северная Америка, Китай и Япония. Здесь компания выступит в роли «лидера» для других участников альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В странах Южной Америки, государствах АСЕАН (в ассоциацию входят десять стран в Юго-Восточной Азии) и Европе деятельность будет поддерживаться на должном операционном уровне за счет средств альянса, то есть там компания станет «последователем».

Рост продаж обеспечат усиление позиций в ключевых сегментах, преимущественно C и D, а также вывод на рынок электромобилей и спорткаров. Всего в ближайшие три года Nissan планирует представить 12 новых моделей. При этом в Японии доля электрифицированных машин в общем объеме должна вырасти до 60 процентов, а на мировом рынке к 2023 году Nissan хочет ежегодно реализовывать миллион электрокаров и гибридов e-POWER. Не забыт и автопилот ProPILOT: он появится еще на 20 моделях, продающихся в 20 странах.

Гибрид Nissan Kicks e-POWER недавно дебютировал в Индии. Он оснащен трёхцилиндровым атмосферным мотором 1.2 (79 лошадиных сил, 103 Нм), инвертором, 129-сильным (260 Нм) электромотором и блоком из аккумуляторных батарей, размещённых под передними креслами.

Кроме того, в планах Nissan провести масштабную оптимизацию бизнеса. Во-первых, компания уйдет из Южной Кореи; во-вторых, прекратит продавать автомобили под брендом Datsun в России. Объемы глобального производства снизятся на 20 процентов (до 5,4 миллиона автомобилей); загрузка заводов увеличится до 80 процентов. Закроются два предприятия: площадки в Испании и Индонезии. Модельный ряд сократится с 69 до 55 машин. Постоянные издержки в рамках стратегии должны быть уменьшены на 300 миллиардов иен (2,8 миллиарда долларов).

Наконец, большинство автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi перейдут на архитектуру CMF (Common Module Family), которая лежит в основе Renault Clio и Nissan Juke. Так, в ближайшее время унификации подвергнутся Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.