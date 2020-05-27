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Составлен рейтинг современных маслкаров
17:46 27.05.2020 |
Издание Edmunds.com составило рейтинг современных маслкаров, куда, помимо американских купе с моторами V8, попали немецкие премиум-седаны и один электромобиль. Всего в список включили десять моделей.
Термин маслкар чаще всего употребляют в отношении американских среднеразмерных автомобилей 1960-1970-х годов с биг-блоками V8 либо построенных по тем же лекалам, но сравнительно меньших по размеру пони-каров вроде Ford Mustang и Chevrolet Camaro. Тем не менее сейчас маслкарами становятся и современные модели с мощными двигателями, идейно близкие к классическим Pontiac GTO или Dodge Charger. Список таких машин попыталось составить издание Edmunds.com.
Десятую строчку рейтинга занял электрический лифтбек Tesla Model S Performance. Полноприводная модель оснащена двумя электромоторами с комбинированной отдачей около 750 лошадиных сил и способна набирать первую «сотню» за 2,4 секунды. Следом за «Теслой» следуют BMW M8 (V8 4.4; 625 сил и 759 Нм), Nissan GT-R (V6 3.8; 570 сил и 637 Нм), Mercedes-AMG E 63 S (V8 4.0; 612 сил и 850 Нм), Audi S8 (V8 4.0; 571 сила и 800 Нм) и 717-сильный супервнедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
В первой пятёрке рейтинга места распределились следующим образом: на пятом месте - Lexus RC F (V8 5.0; 477 сил и 530 Нм); на четвертом - Dodge Charger SRT Hellcat Widebody (V8 6.2; 717 сил и 881 Нм); на третьем - Chevy Camaro ZL1 (V8 6.2; 659 сил и 881 Нм); на втором - инфернальный Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye с компрессорным двигателем мощностью 808 лошадиных сил; первое место занял Ford Shelby GT500 (V8 5.2; 770 сил и 847 Нм).
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