В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта

Компания Midlands Future Mobility запустила проект по постройке 300-километрового маршрута, предназначенного для тестирования транспортных средств с функцией автоматического вождения. Дорога будет проходить через городские и сельские местности, а также затронет аэропорт и железнодорожную станцию. Всё это для того, чтобы автомобили научились ориентироваться на любых территориях.

Маршрут будет проложен между британскими городами Ковентри и Бирмингем. Полностью автономные транспортные средства появятся на нём постепенно. Сначала по дороге начнут ездить автомобили, способные «общаться» между собой. Они будут предупреждать друг друга о возможных преградах, уведомлять о необходимости снижения скорости и изменении погодных условий.

Даже когда на дорогах появятся автомобили с функцией самостоятельного вождения, внутри салона будет находиться как минимум один человек. Он будет следить за работой автопилота и, в случае возникновения опасности, брать управление на себя. По проложенной дороге смогут ездить и обычные автомобили, но большинство водителей не будет знать, какая из едущих автомобилей управляется системой автопилота.

Строительством дороги займется компания Costain. Ей будет помогать производитель сетевого оборудования Siemens, потому что для проведения испытаний маршрут должен быть оснащен беспроводным оборудованием. По их расчётам, некоторые участки маршрута будут достроены уже до конца 2020 года и будут полностью работоспособными.

Какие именно автомобили будут испытываться на новой дороге, пока неизвестно. Самым «умным» автопилотом на данный момент оснащены электромобили Tesla, из-за чего стоимость этой функции скоро увеличится на 1000 долларов. При дальнейшем совершенствовании технологии, ценник может подняться еще выше.