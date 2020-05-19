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Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
09:34 19.05.2020 |
Американская компания Superformance, выпускающая реплики классических спорткаров вроде Shelby Cobra и Ford GT40, представила свою последнюю работу - MKIII-R Cobra. Родстер, выполненный в стиле легендарной модели 1960-х годов, продается как роллинг-шасси, к которому покупатель вправе выбрать двигатель и трансмиссию по вкусу.
Двухдверка Superformance MKIII-R - это не просто копия Shelby Cobra, а точная репродукция культового спорткара, лицензированная Carroll Shelby Licensing Inc. В основе родстера лежит рама, собранная из стальных труб прямоугольного сечения, с интегрированными дверными петлями, рулевой колонкой и креплениями лобового стекла. В компании отмечают, что более ⅔ элементов шасси взаимозаменяемы с деталями оригинального Ford GT40. Кузов MKIII-R изготовлен из стекловолокна и в наиболее стрессовых точках усилен стальными трубками, поперечинами и пластинами.
Подвеска у родстера независимая, на А-образных рычагах неравной длины. Спереди установлены телескопические амортизаторы Bilstein; сзади - стойки типа coil-over. Машина уже комплетована высокопроизводительным алюминиевым радиатором с двумя электрическими вентиляторами и термостатом, дифференциалом повышенного трения, тормозами Wilwood («в базе» четырехпоршневые, за доплату - шести), передним сплиттером сложной формы, задним диффузором, а также усилителем руля, светодиодными фарами и 18-дюймовыми колесами. В салоне - отделанные кожей «ковши» и электронные приборы Superformance.
За роллинг-шасси MKIII-R Cobra без двигателя Superformance просит 79 900 долларов, что эквивалентно 5,9 миллиона рублей. Гамма агрегатов представлена фордовскими V8 объемом от 5,0 до 7,5 литра. В качестве трансмиссии можно выбрать пятиступенчатую коробку передач Tremec либо четырехступенчатую Ford Toploader. Демонстрационный образец MKIII-R Cobra оснащен «атмосферником» 427 SR от ателье Roush Performance с четырехкамерным карбюратором Holley и отдачей 558 лошадиных сил и 725 Нм крутящего момента. Динамические характеристики модели не раскрываются.
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