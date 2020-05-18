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BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
14:12 18.05.2020 |
Как сообщает издание BimmerToday, могучий 6,6-литровый мотор мощностью 609 лошадиных сил с индексом N74 скоро уйдёт в историю: BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью - правда, не на всех рынках. Флагманский 12-цилиндровый седан M760i xDrive перестанут выпускать для Евросоюза уже нынешней осенью, однако для Китая, Ближнего Востока и США производство пока не планируют отменять. В отличие от Европы, на этих рынках по-прежнему есть устойчивый спрос на «семёрки» с V12, поэтому их планируется выпускать до 2022 года - пока на рынок не выйдет BMW 7-й серии нового поколения, для которой 12-цилиндровый двигатель не будет предлагаться в принципе, равно как и V8.
Вместо M760Li баварцы выпустят электромобиль, который, предположительно, получит индекс i7 M60 или Mi7. Он получит как минимум два электромотора суммарной мощностью не менее 650 лошадиных сил и аккумуляторную батарею ёмкостью более 100 киловатт-часов, полного заряда которой хватит примерно на 640 километров. Ещё одной «семёркой» с буквой М в индексе станет подключаемый гибрид M750e с силовой установкой на базе рядной «шестёрки» мощностью более 500 лошадиных сил. Индекс i7 при этом получат ещё два электрокара: заднеприводный i740 с одним электромотором и полноприводный i750 с двумя. Их мощность составит 350-450 лошадиных сил.
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