Kia представила обновленный Picanto

Компактный хэтчбек Kia Picanto, который в Южной Корее продается под именем Morning, пережил плановое обновление. Субкомпакту подкорректировали внешность, пересмотрели список доступного оборудования и урезали гамму двигателей.





Обновленный Kia Picanto/Morning от дорестайлинговой модели отличается формой переднего бампера, решеткой радиатора и фарами. В более дорогих версиях они линзованные, с четырьмя светодиодными модулями ходовых огней на блок. Сзади изменились фонари, которым добавили «трехмерности», и нижняя секция бампера, где появились хромированные фальш-накладки, имитирующие выхлопные патрубки. В палитре цветов кузова появился новый оттенок - желтый Honeybee.

Главные изменения в салоне - 4,2-дюймовый экран маршрутного компьютера на приборной панели, который дополняет восьмидюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Есть поддержка открытия/закрытия дверей и запуска климат-контроля через мобильное приложение, обновлений навигации «по воздуху» и подключений к устройствам умного дома.

Также список доступного оборудования Kia Picanto/Morning пополнился системами мониторинга слепых зон, удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений и отслеживания усталости водителя.

До обновления моторная гамма Picanto на домашнем рынке состояла из бензинового (76 сил) и газового (74 силы) Kappa 1.0. Сейчас в линейке присутствует только 76-сильный G1.0 MPI из нового семейства Smartstream. Пару ему составляет четырехдиапазонный автомат.



