У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер

Компания Lexus намерена дополнить линейку очень маленьким кроссовером BX. Новинка будет компактнее вседорожника UX, станет самой недорогой моделью в гамме и будет повторять по технической начинке недавно представленный Toyota Yaris Cross. Продажи Lexus BX начнутся не ранее 2023 года.

Китайское издание Autohome утверждает, что субкомпактный Lexus BX будет чуть крупнее Yaris Cross, отличится от «родственной» модели оригинальным кузовом и более богатым оснащением. В основу BX ляжет самая компактная вариация модульной архитектуры TNGA - платформа GA-B, тогда как Lexus UX базируется на «тележке» GA-C. Вероятно, длина кузова нового Lexus не превысит 4,3 метра.

Откровений в гамме двигателей не ожидается: Lexus BX будет приводить в движение гибридная система, состоящая из 1,5-литрового «атмосферника», электромотора и вариатора с механической первой передачей. Возможно, для топ-версий предложат электрическую систему полного привода E-Four с отдельным мотор-генератором в приводе задней оси.

Китайские журналисты не раскрывают источника инсайдерской информации о Lexus BX, но слухи о расширении линейки премиального бренда Toyota появляются не впервые: японской марке необходимы вседорожники разных типоразмеров, чтобы на равных конкурировать с фирмами «большой немецкой тройки».