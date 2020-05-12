BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей

За последние пять лет объём глобальных продаж автомобилей BMW М вырос более чем на 200%: на сегодняшний день почти половина баварских моделей продаётся с шильдиком М на крышке багажника - будь то М-пакет для экстерьера или же «полноценная» модификация вроде М3 или М5. Как рассказал в интервью изданию WhichСar глава подразделения BMW M Маркус Флаш, баварские «эмки» обеспечивают концентрированное удовольствие от вождения, которым славится BMW.

И его ни в коем случае не должна испортить гибридизация или электрификация, которые в будущем станут неизбежны. «Ещё 10-15 лет назад 625 лошадиных сил в седане звучало устрашающе», - отмечает Флаш. Но сегодня, уверяет он, на седане М5 можно спокойно ездить даже зимой и держать всё под контролем. «Это лишь вопрос контроля мощности и это всегда было отличительной чертой «эмок». Так что не ожидайте, что мы будем как-то её ограничивать», - пообещал глава BMW M.