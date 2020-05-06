Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером

Сайт TheKoreanCarBlog пишет, что новый Genesis G90 оборудуют передней камерой, радаром и двумя активными дальномерами (лидарами). Поставщиками оборудования выступят фирмы Mando и Velodyme. Все три системы будут объединены в единый комплекс под управлением программно-вычислительной платформы, разработанной Hyundai Motor. Такое решение позволит реализовать Level 3-автопилот, то есть в некоторых случаях водитель сможет убрать руки с руля и вообще не смотреть на дорогу.

Одной из первых систему автономного движения третьего уровня попыталась внедрить Audi. Предполагалось, что ее получит нынешний Audi A8, но из-за неразвитости законодательства компания не смогла омологировать технологию ни на одном из ключевых рынков. Кроме того, такой автопилот признан наиболее опасным, так как невозможно обеспечить правильное его использование. Так посчитала даже Volvo, поэтому сразу же перешла к разработке более продвинутых систем.

Тем не менее запреты не останавливают других автопроизводителей. О внедрении автономных систем движения третьего уровня, помимо Genesis, уже объявили Mercedes-Benz и BMW. По предварительной информации, системы появится на следующем S-Class и электрическом кроссовере iNext.