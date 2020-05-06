Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее

Китайский стартап Aiways, готовящийся к выходу на европейский рынок, представил первый в мире батарейный блок с сэндвич-структурой. Особенность запатентованной конструкции - изолирующая плита между радиатором и ячейками, которая не допускает протечек охлаждающей жидкости даже при сильной деформации всего блока, что делает его более безопасным.

Батарейный блок Aiways емкостью 63 киловатт-часа представляет собой многослойный «бутерброд», состоящий из аккумуляторных ячеек, радиатора системы охлаждения и изолирующей плиты. Эта плита обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и защищает модули от протечек охлаждающей жидкости. По словам компании, именно попадание хладагента в сухую часть ячеек является причиной 80 процентов инцидентов, связанных с безопасностью батарей электрокаров.

Весь блок находится под управлением встроенный системы контроля, работающей на основе сложных алгоритмов оценки степени заряда (SOC). Алгоритмы с функцией глубокого самообучения в режиме реального времени предоставляют информацию о расходе электроэнергии и предлагают различные варианты улучшения эффективности. Натуральные тесты показали, что кроссовер U5 с такой батарей может проехать 300 километров при температуре окружающего воздуха всего ноль градусов.