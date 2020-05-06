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Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
18:02 05.05.2020 |
В течение многих лет законодательство США доставляло автопроизводителям множество проблем, и в ближайшее время никаких изменений не ожидается. К примеру, Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) по-прежнему запрещает продавать автомобили с «умной» светотехникой, поэтому Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6 в спецификации для американского рынка. Фирменная технология адаптивного дальнего света Cadillac под названием IntelliBeam не отвечает действующим в США требованиям к световым приборам.
Светодиодные элементы в фарах кроссовера умеют поворачиваться вслед за рулём и автоматически регулировать дальность светового пучка, однако для местного рынка Cadillac программно деактивирует эти функции. Владельцы кроссовера смогут обратиться к дилеру и перепрошить блок управления светом, вернув фарам заблокированные функции. NHTSA ещё в октябре 2018 года объявило, что рассмотрит вопрос об изменении законодательства в отношении световых приборов, затем, в середине 2019 года, управление заявило, что работает над новыми правилами для светотехники.
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