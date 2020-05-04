Проект Vision M Next, который задумывался баварцами как идеологический наследник гибрида i8 и суперкара М1, решено заморозить по ряду причин.

Прошлогодний концепт BMW Vision M Next представлял собой суперкар с гибридной силовой установкой, который, во-первых, должен был прийти на смену гибридной модели i8, а во-вторых, являлся преемником спорткара M1, выпускавшегося баварцами с 1978 по 1981 годы. Однако, как сообщает издание BMW Blog со ссылкой на собственные источники в концерне, в итоге BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара. По данным инсайдеров, проект заморожен сразу по нескольким причинам.

Прежде всего, руководство BMW считает его слишком рискованным - прогнозируемый аналитиками объём продаж может не окупить даже затрат на разработку суперкара, не говоря уже о прибыли. К тому же пандемия коронавируса неизбежно внесла коррективы в планы всех автопроизводителей, заставив их по-максимуму экономить средства в столь непростое время. Наконец, баварцы заявляли, что с ролью суперкара справляется и М8. Не исключено, что BMW может вернуться к проекту позже, когда в автопроме наступят более благоприятные времена.